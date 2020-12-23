Рогозин назвал дату отправки "Союза" на стартовый комплекс Куру
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз" будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Куру 23 декабря, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее компания-оператор Arianespace сообщала, что российская ракета-носитель "Союз" со спутником СSO-2 в интересах министерства обороны Франции будет запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане 28 декабря. Запуск спутника состоится в 19.42 по московскому времени.
"В Гвианском космическом центре комиссия приняла решение на вывоз 23 декабря ракеты-носителя "Союз" на стартовый комплекс", - написал Рогозин в Twitter.
Изначально запуск CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат" и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии COVID-19.
В Гвианском космическом центре комиссия приняла решение на вывоз 23 декабря ракеты-носителя "Союз" на стартовый комплекс. pic.twitter.com/J5Mv6G14JH— РОГОЗИН (@Rogozin) December 22, 2020
Спутник CSO-2 будет запущен от имени Национального центра космических исследований (CNES) Франции и Генеральной дирекции по вооружению (DGA) в интересах Генерального штаба вооруженных сил Франции. Спутник оптико-электронной разведки CSO-2, созданный в интересах минобороны Франции, последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.