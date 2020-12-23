https://ria.ru/20201223/soyuz-1590484076.html

Рогозин назвал дату отправки "Союза" на стартовый комплекс Куру

Рогозин назвал дату отправки "Союза" на стартовый комплекс Куру

Ракета-носитель "Союз" будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Куру 23 декабря, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T00:48

2020-12-23T00:48

2020-12-23T00:48

минобороны франции

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз" будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Куру 23 декабря, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее компания-оператор Arianespace сообщала, что российская ракета-носитель "Союз" со спутником СSO-2 в интересах министерства обороны Франции будет запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане 28 декабря. Запуск спутника состоится в 19.42 по московскому времени.Изначально запуск CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат" и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии COVID-19.Спутник CSO-2 будет запущен от имени Национального центра космических исследований (CNES) Франции и Генеральной дирекции по вооружению (DGA) в интересах Генерального штаба вооруженных сил Франции. Спутник оптико-электронной разведки CSO-2, созданный в интересах минобороны Франции, последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590335949.html

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минобороны франции, arianespace, куру (космодром), космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, французская гвиана, франция