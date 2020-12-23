https://ria.ru/20201223/sotrudnichestvo-1590638074.html
Пашинян заявил о заинтересованности в развитии сотрудничества с Россией
Пашинян заявил о заинтересованности в развитии сотрудничества с Россией
Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым в среду заявил о заинтересованности Еревана в развитии сотрудничества с Москвой,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:58
2020-12-23T19:58
2020-12-23T19:59
россия
владимир зиничев
никол пашинян
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым в среду заявил о заинтересованности Еревана в развитии сотрудничества с Москвой, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Россией во всех сферах, включая безопасность, экономику и гуманитарную сферу", - процитировали слова Пашиняна в пресс-службе.Премьер заявил о необходимости разработки и реализации новых совместных программ в различных областях. Также он отметил, что правительство Армении придает важность развитию стратегического сотрудничества с Россией, подчеркнув ключевую роль РФ в укреплении мира и стабильности в регионе.Зиничев подробно рассказал о гуманитарной деятельности МЧС России в Карабахе, отметив, что транспортировка гуманитарных грузов и другие работы осуществляются без проблем, в тесном сотрудничестве с армянскими партнерами. "Собеседники обсудили вопросы, связанные с полноценным использованием потенциала армяно-российского центра гуманитарного реагирования, дальнейшим сотрудничеством в сфере ЧС", - добавили в пресс-службе.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201222/karabakh-1590450482.html
https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590214513.html
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россия, владимир зиничев, никол пашинян, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), армения, в мире
ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости.
Премьер Армении Никол Пашинян
на встрече с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым
в среду заявил о заинтересованности Еревана в развитии сотрудничества с Москвой
, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Россией во всех сферах, включая безопасность, экономику и гуманитарную сферу", - процитировали слова Пашиняна в пресс-службе.
Премьер заявил о необходимости разработки и реализации новых совместных программ в различных областях. Также он отметил, что правительство Армении придает важность развитию стратегического сотрудничества с Россией, подчеркнув ключевую роль РФ в укреплении мира и стабильности в регионе.
"Глава правительства высоко оценил деятельность МЧС России в деле восстановления нормальной жизни в Нагорном Карабахе, оказания гуманитарной помощи жителям региона и поблагодарил за эффективное сотрудничество с армянской стороной", - говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.
Зиничев подробно рассказал о гуманитарной деятельности МЧС России в Карабахе, отметив, что транспортировка гуманитарных грузов и другие работы осуществляются без проблем, в тесном сотрудничестве с армянскими партнерами. "Собеседники обсудили вопросы, связанные с полноценным использованием потенциала армяно-российского центра гуманитарного реагирования, дальнейшим сотрудничеством в сфере ЧС", - добавили в пресс-службе.
В конце сентября в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.