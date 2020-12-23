https://ria.ru/20201223/sotrudnichestvo-1590638074.html

Пашинян заявил о заинтересованности в развитии сотрудничества с Россией

Пашинян заявил о заинтересованности в развитии сотрудничества с Россией

Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым в среду заявил о заинтересованности Еревана в развитии сотрудничества с Москвой,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T19:58

2020-12-23T19:58

2020-12-23T19:59

россия

владимир зиничев

никол пашинян

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым в среду заявил о заинтересованности Еревана в развитии сотрудничества с Москвой, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Россией во всех сферах, включая безопасность, экономику и гуманитарную сферу", - процитировали слова Пашиняна в пресс-службе.Премьер заявил о необходимости разработки и реализации новых совместных программ в различных областях. Также он отметил, что правительство Армении придает важность развитию стратегического сотрудничества с Россией, подчеркнув ключевую роль РФ в укреплении мира и стабильности в регионе.Зиничев подробно рассказал о гуманитарной деятельности МЧС России в Карабахе, отметив, что транспортировка гуманитарных грузов и другие работы осуществляются без проблем, в тесном сотрудничестве с армянскими партнерами. "Собеседники обсудили вопросы, связанные с полноценным использованием потенциала армяно-российского центра гуманитарного реагирования, дальнейшим сотрудничеством в сфере ЧС", - добавили в пресс-службе.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201222/karabakh-1590450482.html

https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590214513.html

россия

нагорный карабах

армения

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россия, владимир зиничев, никол пашинян, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), армения, в мире