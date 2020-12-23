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Умер миллиардер Игорь Сосин
Умер миллиардер Игорь Сосин
Бывший совладелец торговых сетей OBI и "Старик Хоттабыч" Игорь Сосин умер на 54-м году жизни, сообщил телеканалу "360" создатель проектов GQ Bar Александр... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T22:58
2020-12-23T22:58
2020-12-23T23:11
игорь сосин
obi
занзибар
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший совладелец торговых сетей OBI и "Старик Хоттабыч" Игорь Сосин умер на 54-м году жизни, сообщил телеканалу "360" создатель проектов GQ Bar Александр Соркин.Предварительной причиной смерти стал инфаркт. Бизнесмен умер во время отдыха на острове Занзибар.Первые магазины сети "Старик Хоттабыч" Сосин открыл вместе с партнерами еще в 1994 году. В начале 2000-х он продал свою долю в проекте и вскоре создал совместное предприятие с немецкой сетью OBI, с которой сотрудничал до 2016 года. После этого он занимался развитием сети товаров для дома Modi.
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игорь сосин, obi, занзибар, общество