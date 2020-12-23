Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/snegopady-1590484918.html
Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в европейской части России
Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в европейской части России
Снегопады, которые ожидаются в центре Европейской части России пройдут с четверга до субботы, высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров, сообщил... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T01:08
2020-12-23T07:34
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россиян предупредили о сильных снегопадах в европейской части страны
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590221153_0:89:3188:1882_1920x0_80_0_0_967b180e9b6ab389df8326d6941636b2.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Снегопады, которые ожидаются в центре Европейской части России пройдут с четверга до субботы, высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
https://ria.ru/20201222/sinoptiki-1590443511.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590221153_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b3f9fca459a7e8047243a11dae467412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в европейской части России

01:08 23.12.2020 (обновлено: 07:34 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСнегопад в Краснодарском крае
Снегопад в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Снегопады, которые ожидаются в центре Европейской части России пройдут с четверга до субботы, высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Западный антициклон оттесняет циклон и занимает его место в центре Европейской России. Днем в Москве будет от 0 до -2, но прогнозируется сильный снег, метель, местами гололедица. Также ожидаем снежные заносы. 26 числа снег будет ослабевать. За эти несколько дней со второй половины четверга выпадет большое количество снега. Мы оцениваем, что высота снежного наста повысится на 12-15 сантиметров", - сказал Вильфанд.
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 17:56
Синоптики рассказали о серьезных изменениях длительности времен года
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
08:10Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой
08:07В Кузбассе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
Лента новостейМолния