Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в европейской части России

"Западный антициклон оттесняет циклон и занимает его место в центре Европейской России. Днем в Москве будет от 0 до -2, но прогнозируется сильный снег, метель, местами гололедица. Также ожидаем снежные заносы. 26 числа снег будет ослабевать. За эти несколько дней со второй половины четверга выпадет большое количество снега. Мы оцениваем, что высота снежного наста повысится на 12-15 сантиметров", - сказал Вильфанд.