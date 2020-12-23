https://ria.ru/20201223/snegopady-1590484918.html
Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в европейской части России
Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в европейской части России
Снегопады, которые ожидаются в центре Европейской части России пройдут с четверга до субботы, высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров, сообщил... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T01:08
2020-12-23T01:08
2020-12-23T07:34
россия
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роман вильфанд
гидрометцентр
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Россиян предупредили о сильных снегопадах в европейской части страны
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Снегопады, которые ожидаются в центре Европейской части России пройдут с четверга до субботы, высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
https://ria.ru/20201222/sinoptiki-1590443511.html
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество