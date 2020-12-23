Мужчина пытался вывезти с Украины 333-летнюю скрипку Страдивари
© AP Photo / Kirsty WigglesworthСкрипка Страдивари
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Гражданин Болгарии пытался вывезти с Украины 333-летнюю скрипку Страдивари, а также старинные монеты, сообщается в среду на сайте Госпогранслужбы страны.
"Старинный инструмент пограничники совместно с таможенниками обнаружили в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией в Черновицкой области. Незаконно перевезти через границу предметы, которые, скорее всего, имеют высокую культурно-историческую ценность, пытался гражданин Болгарии, который ехал с Украины на автомобиле KIA", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что помимо скрипки Stradivarius, на которой был указан 1687 год изготовления, среди вещей 53-летнего мужчины нашли нумизматическую драгоценность - шесть монет, одна из них датирована 1780 годом.
Ценность обнаруженных предметов "определит экспертиза", отметили в Госпогранслужбе.
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