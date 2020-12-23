https://ria.ru/20201223/skripka-1590558449.html

Мужчина пытался вывезти с Украины 333-летнюю скрипку Страдивари

Мужчина пытался вывезти с Украины 333-летнюю скрипку Страдивари

Гражданин Болгарии пытался вывезти с Украины 333-летнюю скрипку Страдивари, а также старинные монеты, сообщается в среду на сайте Госпогранслужбы страны. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:55

2020-12-23T13:55

2020-12-23T13:55

антонио страдивари

болгария

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/116660/55/1166605570_0:135:2000:1260_1920x0_80_0_0_2f089f7f1a3a30720d7fa959df4557a1.jpg

КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Гражданин Болгарии пытался вывезти с Украины 333-летнюю скрипку Страдивари, а также старинные монеты, сообщается в среду на сайте Госпогранслужбы страны.В ведомстве добавили, что помимо скрипки Stradivarius, на которой был указан 1687 год изготовления, среди вещей 53-летнего мужчины нашли нумизматическую драгоценность - шесть монет, одна из них датирована 1780 годом.Ценность обнаруженных предметов "определит экспертиза", отметили в Госпогранслужбе.

https://ria.ru/20191112/1560829552.html

болгария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антонио страдивари, болгария, украина, в мире