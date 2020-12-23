https://ria.ru/20201223/sirota-1590426905.html

"Изрезала руки, попала в психушку". Непридуманная жизнь тобольской сироты

"Изрезала руки, попала в психушку". Непридуманная жизнь тобольской сироты

Ксения Адаева из Тобольска родилась в неблагополучной семье. Обстоятельства никогда не складывались в ее пользу: мать умерла, когда Ксюше было одиннадцать,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:00

2020-12-23T08:00

2020-12-23T14:56

сироты

жилье

приемные семьи

беременность

тобольск

тобольский район

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Мария Семенова. Ксения Адаева из Тобольска родилась в неблагополучной семье. Обстоятельства никогда не складывались в ее пользу: мать умерла, когда Ксюше было одиннадцать, через три года пропал отец. Старший брат покончил с собой, после чего девушка начала резать руки, в результате — принудительная госпитализация. Она жила в нескольких приемных семьях, сбегала, а последние восемь месяцев перед совершеннолетием провела в психбольнице. Сейчас Ксения беременна, у нее нет денег даже на еду, и она едва не осталась на улице. "Приемная бабушка отвезла в "Винзили"Адаева из многодетной семьи: "Было пятеро, один убился". Жили в деревне Подрезова в тридцати километрах от Тобольска. Мать умерла от рака, отец ушел в лес и не вернулся. Признали без вести пропавшим. Впрочем, некоторые в семье считают, что он может здравствовать и поныне. "Там мутная история: отец их бросил, перебрался к сыну от первого брака в родительский дом. Неделю выходил на связь, то говорил, что в поле, то — на болоте. У него было два паспорта: первый он якобы потерял, после чего сделал второй. Набрал кредитов: квадроцикл, пластиковые окна. Сын от первого брака и невестка после его исчезновения очень быстро уехали", — приводит подробности Светлана, вдова Александра, старшего брата Ксении — того самого, который "убился". Как бы то ни было, дети осиротели. Двоих взяла под опеку тетя, а Ксюша и ее брат Николай жили с Александром и Светланой. В новой семье тоже не все ладилось. "Муж выпивал, соседи жаловались, что он пьянствует, дебоширит, мол, дети у нас голодные. Приехала опека. Они меня оскорбляли, говорили, что я дебилка, алкоголичка, наркоманка, грозились и моих троих детей забрать. В результате изъяли Ксюшу — отдали в приемную семью", — восстанавливает ход событий Светлана. Сама она не долго терпела дебоши мужа: сбежала к маме. А Александр через две недели наложил на себя руки. Ксения тяжело переживала смерть брата. "Винзилями" тюменцы называют областную психиатрическую больницу — по поселку, где та находится. "Когда услышала "полежишь месяц", заревела. Не хотела, не представляла, что там будет. Рыдала, пока меня медик смотрел, пока раздевали. Первую неделю просто спала — организм к таблеткам привыкал", — вспоминает Ксения. Потом ее отправили в детдом: "Сбегала, пыталась покончить с собой". Снова госпитализировали — уже на четыре месяца. "Приемная бабушка от нее отказалась. Она неплохая, воспитала много сирот, но с Ксюшей, видимо, общий язык не нашла — с ней и правда сложно. Вроде понятливая, но ветер в голове. На нее оформила опеку Таня, мать ее одноклассницы, однако опять какие-то скандалы возникли. У Ксюши все кругом виноваты, только не она. Девять классов окончила, устроили в ТМТ (Тобольский многопрофильный техникум. — Прим. ред.). Общежитие предоставили. А она на учебу вообще не ходила", — рассказывает Светлана. "Ты в тюрьме себе жизнь испортишь"Ксению исключили из техникума, и она оказалась у Светланы. "Появилась у меня перед Новым годом. Где-то гуляла, жила по соседству у мужика какого-то. Моя мама ее пожалела: "Что будешь болтаться голодная-холодная, давай к нам". Уговорила меня оформить опекунство, я согласилась, думала, Ксюша одумается. Нет: снова гулянки, я по три дня ее искала. В августе она пропала, сказала, что постоит у подъезда, и исчезла. Выложила в соцсети фотку, где курит травку. Это увидели органы опеки. Меня предупредили, что раз я приемный родитель, мне за это и отвечать. Посоветовали обратиться в полицию, объявить ее в розыск. А потом мы положили ее в психиатрическую больницу". Ксения описывает ситуацию немного по-другому: "Когда я собралась выйти, опекунша была в нетрезвом состоянии. Сказала ей, что ненадолго, еще даже одиннадцати не было. Я планировала просто постоять полчаса у подъезда, а она начала оскорблять меня и угрожать. Мы ведь, бывало, и дрались. Из-за этого в ту ночь я не вернулась домой. На следующий день предложила ей поговорить спокойно, она заявила: "Поедешь в психушку до восемнадцати лет". И я перестала с ней общаться. Через неделю меня нашел участковый".С собой у девушки были запрещенные вещества. "Я не хотела в психушку, просила полицейских, чтобы меня посадили. Но они сказали: "Ты в тюрьме себе жизнь испортишь". Врачи в больнице объяснили, что у меня синдром бродяжничества". "Заберем ребенка — гуляй спокойно"Сейчас Ксения на четвертом месяце беременности, и она едва не лишилась ребенка, которого еще даже нет на свете. "В опеке Тобольска мне заявили: поскольку я до восемнадцати лет гуляла и сбегала из дома, если не найду жилье до родов, младенец отправится в детдом: "Заберем — и можешь спокойно гулять", — вспоминает Адаева. В департаменте социального развития области РИА Новости уточнили, что Ксения сообщила им о разговоре в опеке, однако подтвердить или опровергнуть это им не удалось: девушка не смогла назвать фамилию сотрудника, который с ней общался. После того как Адаевой, по ее словам, пригрозили отнять ребенка, она попросила чиновников обеспечить ее временным жильем. "Мне сказали, что никто этого делать не обязан. Я хотела получить отказ в письменном виде, чтобы обратиться в прокуратуру, — не дали. В тот же день я обратилась журналистам, двух суток не прошло, как мне предоставили жилье". Эта квартира из маневренного фонда, а не та, которую передадут в собственность Адаевой (по закону сирота имеет на это право). Договор на год — впрочем, обещали продлить. Ксения утверждает, что в Тобольском районе не строят дома для сирот. В департаменте соцразвития области уверяют, что Адаева обязательно получит жилье, но когда — не знают. На следующей неделе органы опеки должны перечислить материальную помощь на ремонт квартиры и бытовую технику. А у самой девушки нет средств даже на еду. "Устроиться официально не могу — работодатели не хотят брать беременную. Встану на учет в центре занятости. Знакомые помогают, а так денег нет. Меня обманули на одной работе, не заплатили. Продукты купить не на что. Теща брата прислала морковку, картошку, соль, сахар, чай. Еще вот булку хлеба взяла — на пару дней хватит", — признается девушка. И все же она уверена, что с воспитанием ребенка справится: отец малыша обещает помогать, хотя жить вместе с Ксенией не планирует. На следующей неделе она собирается на УЗИ, чтобы узнать, мальчика ждет или девочку, и выбрать имя.

https://ria.ru/20201221/opekunstvo-1589898551.html

https://ria.ru/20201010/psikhiatriya-1579088778.html

https://ria.ru/20200810/1575503031.html

https://ria.ru/20200807/1575456217.html

https://ria.ru/20190903/1558176537.html

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сироты, жилье, приемные семьи, беременность, тобольск, тобольский район, общество