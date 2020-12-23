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В России к 2025 году планируют создать более миллиона новых мест в школах
В России к 2025 году планируют создать более миллиона новых мест в школах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к концу 2024 года планируется создать более 1 миллиона новых мест в школах. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:28
2020-12-23T14:28
2020-12-23T14:55
россия
татьяна голикова
образование - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к концу 2024 года планируется создать более 1 миллиона новых мест в школах.По ее словам, на 1 декабря доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 90%, в возрасте от 3 до 7 лет приблизилась к 100%. До конца года в эксплуатацию введут более 57 тысяч мест. По некоторым объектам срок ввода пришлось перенести на 2021 год, когда планируется создать еще 68,7 тысячи мест в детских садахОна также отметила, что будет продолжен проект по созданию почти 25 тысяч "Точек роста" на базе сельских школ. Это позволит детям независимо от места проживания развивать современные технологические и гуманитарные навыки, воплощать свои проекты в жизнь.По словам вице-премьера, реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость формирования цифровой образовательной среды, и накопленный опыт создания дистанционных образовательных технологий будет использоваться для совершенствования системы образования.Голикова также добавила, что дистанционные технологии не заметят традиционный формат общения с учителем, а цифровые технологии, которые будут использоваться, будут полезны как вспомогательные средства.
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россия, татьяна голикова, образование - общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила, что к концу 2024 года планируется создать более 1 миллиона новых мест в школах.
По ее словам, на 1 декабря доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 90%, в возрасте от 3 до 7 лет приблизилась к 100%. До конца года в эксплуатацию введут более 57 тысяч мест. По некоторым объектам срок ввода пришлось перенести на 2021 год, когда планируется создать еще 68,7 тысячи мест в детских садах
"Планируем к концу 2024 года создать 1 миллиона новых мест в школах, в том числе в рамках государственно-частного партнерства", - сказала Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Она также отметила, что будет продолжен проект по созданию почти 25 тысяч "Точек роста" на базе сельских школ. Это позволит детям независимо от места проживания развивать современные технологические и гуманитарные навыки, воплощать свои проекты в жизнь.
По словам вице-премьера, реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость формирования цифровой образовательной среды, и накопленный опыт создания дистанционных образовательных технологий будет использоваться для совершенствования системы образования.
Голикова также добавила, что дистанционные технологии не заметят традиционный формат общения с учителем, а цифровые технологии, которые будут использоваться, будут полезны как вспомогательные средства.