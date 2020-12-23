https://ria.ru/20201223/shkoly-1590566823.html

В России к 2025 году планируют создать более миллиона новых мест в школах

В России к 2025 году планируют создать более миллиона новых мест в школах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к концу 2024 года планируется создать более 1 миллиона новых мест в школах. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:28

2020-12-23T14:28

2020-12-23T14:55

россия

татьяна голикова

образование - общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к концу 2024 года планируется создать более 1 миллиона новых мест в школах.По ее словам, на 1 декабря доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 90%, в возрасте от 3 до 7 лет приблизилась к 100%. До конца года в эксплуатацию введут более 57 тысяч мест. По некоторым объектам срок ввода пришлось перенести на 2021 год, когда планируется создать еще 68,7 тысячи мест в детских садахОна также отметила, что будет продолжен проект по созданию почти 25 тысяч "Точек роста" на базе сельских школ. Это позволит детям независимо от места проживания развивать современные технологические и гуманитарные навыки, воплощать свои проекты в жизнь.По словам вице-премьера, реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость формирования цифровой образовательной среды, и накопленный опыт создания дистанционных образовательных технологий будет использоваться для совершенствования системы образования.Голикова также добавила, что дистанционные технологии не заметят традиционный формат общения с учителем, а цифровые технологии, которые будут использоваться, будут полезны как вспомогательные средства.

https://ria.ru/20201223/kapital-1590564599.html

россия

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россия, татьяна голикова, образование - общество