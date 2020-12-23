https://ria.ru/20201223/shantazh-1590596931.html

Украинское СМИ объяснило, чем Зеленскому "аукнется" шантаж Запада

Украинское СМИ объяснило, чем Зеленскому "аукнется" шантаж Запада

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан из-за попытки надавить на Запад в ситуации с вакциной от коронавируса, пишет Страна.ua. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:31

2020-12-23T16:31

2020-12-23T17:03

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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евросоюз

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан из-за попытки надавить на Запад в ситуации с вакциной от коронавируса, пишет Страна.ua.Автор статьи напоминает, что Киев не смог договориться о начале поставок препарата, совместно разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Позиция президента, как отмечается, значительно ослабляется силами, заявившими о намерении дать украинцам вакцину вне политического контекста.Зеленский же, по мнению автора, нацелен получить препарат как "стратегический партнер" Запада. Издание приводит слова политолога Руслана Бортника, считающего, что глава государства использует "излюбленный прием послемайданных властей", чтобы получить помощь от других стран и, в частности, США."По сути, Зеленский пытается шантажировать, в первую очередь Америку, Россией", — заявил он.Эксперт подчеркнул, что в такой ситуации руководство страны будет либо "кормить общество завтраками", либо проводить пиар-акцию, заполучив небольшую партию вакцины.В материале также отмечается, что Киев уходит от прямого ответа на предложения Москвы поставлять препарат "Спутник V". Подобная позиция, по словам автора, вероятнее всего приведет к отставанию Украины по срокам вакцинации от большинства государств, а также удару как лично по Зеленскому, так и по доверию граждан к геополитическому курсу властей.Политолог Анатолий Октисюк, в свою очередь, считает, что сейчас Запад не станет реагировать на ультиматумы Киева."Это не сработает: и США, и Великобритания, и другие страны — партнеры Украины будут руководствоваться национальными интересами. Они будут обеспечивать сначала свои потребности", — сказал он.Российская сторона уже заявила о возможности поставлять вакцину Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Зеленский же намерен ждать "настоящую вакцину", обещанную Евросоюзом. Позиция президента вызвала негодование в Верховной раде. Депутаты выражали несогласие со стратегией властей и заявляли, что отказ от российского препарата без предоставления гражданам какой-либо альтернативы — это соучастие в убийстве населения страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/savchenko-1590291590.html

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589017384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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