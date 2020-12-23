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Пушков перечислил три условия для сближения России и Запада
Пушков перечислил три условия для сближения России и Запада
Российский сенатор Алексей Пушков в эфире "Говорит Москва" назвал три условия, которые помогут сблизиться России и Западу. При этом он подчеркнул, что они... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:31
2020-12-23T14:41
россия
донбасс
алексей пушков
владимир путин
европа
республика крым
украина
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в эфире "Говорит Москва" назвал три условия, которые помогут сблизиться России и Западу. При этом он подчеркнул, что они невыполнимы."Надо передать Крым Украине, надо перестать помогать Донбассу и надо вывести нашу военно-космическую группировку из Сирии", — заявил Пушков, подчеркнув, что, может, в этом случае Запад начнет сближение с Россией."И еще желательно, чтобы мы заменили наше политическое руководство в стране у себя. Чтобы были новые люди, которые им будут больше нравиться, чем Владимир Путин", — пояснил сенатор.Однако он подчеркнул, что эти условия невыполнимы. Поэтому, как отметил сенатор, Запад не намерен идти на сближение с Россией.Кроме того, все исходящие от западных стран сигналы, по словам Пушкова, отрицательные. Но Россия культурно близка со странами Европы.
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россия, донбасс, алексей пушков, владимир путин, европа, республика крым, украина, в мире

Пушков перечислил три условия для сближения России и Запада

10:31 23.12.2020 (обновлено: 14:41 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в эфире "Говорит Москва" назвал три условия, которые помогут сблизиться России и Западу. При этом он подчеркнул, что они невыполнимы.
"Надо передать Крым Украине, надо перестать помогать Донбассу и надо вывести нашу военно-космическую группировку из Сирии", — заявил Пушков, подчеркнув, что, может, в этом случае Запад начнет сближение с Россией.
"И еще желательно, чтобы мы заменили наше политическое руководство в стране у себя. Чтобы были новые люди, которые им будут больше нравиться, чем Владимир Путин", — пояснил сенатор.
Однако он подчеркнул, что эти условия невыполнимы. Поэтому, как отметил сенатор, Запад не намерен идти на сближение с Россией.
Кроме того, все исходящие от западных стран сигналы, по словам Пушкова, отрицательные. Но Россия культурно близка со странами Европы.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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РоссияДонбассАлексей ПушковВладимир ПутинЕвропаРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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