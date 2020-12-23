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Пушков перечислил три условия для сближения России и Запада
Пушков перечислил три условия для сближения России и Запада
Российский сенатор Алексей Пушков в эфире "Говорит Москва" назвал три условия, которые помогут сблизиться России и Западу. При этом он подчеркнул, что они... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:31
2020-12-23T10:31
2020-12-23T14:41
россия
донбасс
алексей пушков
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в эфире "Говорит Москва" назвал три условия, которые помогут сблизиться России и Западу. При этом он подчеркнул, что они невыполнимы."Надо передать Крым Украине, надо перестать помогать Донбассу и надо вывести нашу военно-космическую группировку из Сирии", — заявил Пушков, подчеркнув, что, может, в этом случае Запад начнет сближение с Россией."И еще желательно, чтобы мы заменили наше политическое руководство в стране у себя. Чтобы были новые люди, которые им будут больше нравиться, чем Владимир Путин", — пояснил сенатор.Однако он подчеркнул, что эти условия невыполнимы. Поэтому, как отметил сенатор, Запад не намерен идти на сближение с Россией.Кроме того, все исходящие от западных стран сигналы, по словам Пушкова, отрицательные. Но Россия культурно близка со странами Европы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/pushkov-1590456468.html
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россия, донбасс, алексей пушков, владимир путин, европа, республика крым, украина, в мире