https://ria.ru/20201223/sanktsii-1590624610.html

США ввели новые санкции против Белоруссии

США ввели новые санкции против Белоруссии

США внесли новых фигурантов в санкционный список физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, "подрывают демократические процессы в Белоруссии". РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:24

2020-12-23T18:24

2020-12-23T20:20

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. США внесли новых фигурантов в санкционный список физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, "подрывают демократические процессы в Белоруссии". Об этом американский Минфин сообщил на своем сайте.Так, под санкции попали Центральная комиссия Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов, первый замглавы МВД Геннадий Казакевич, отряд КГБ "Альфа", Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Минский отряд милиции особого назначения.Центральную комиссию Минфин обвинил в том, что она под руководством Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря Елены Дмухайло, которые также находятся под санкциями, "управляла фиктивными президентскими выборами 9 августа".Казакевич и силовые подразделения внесли в список за причастность к подавлению протестов после выборов.Госдеп США в свою очередь сообщил о введении визовых ограничений в отношении 39 человек, причастных к "подрыву белорусской демократии". Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По официальным данным ЦИК, на них в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые протесты, которые в первые дни жестко подавляли силовики. Акции оппозиции продолжаются до сих пор. Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских чиновников, обвинив их в насилии над участниками протестов и фальсификации итогов выборов. Под санкции попал и Лукашенко. Сейчас в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.

https://ria.ru/20201210/lukashenko-1588563240.html

https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589750841.html

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александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире