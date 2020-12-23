США ввели новые санкции против Белоруссии
18:24 23.12.2020 (обновлено: 20:20 23.12.2020)
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. США внесли новых фигурантов в санкционный список физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, "подрывают демократические процессы в Белоруссии".
Об этом американский Минфин сообщил на своем сайте.
Так, под санкции попали Центральная комиссия Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов, первый замглавы МВД Геннадий Казакевич, отряд КГБ "Альфа", Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Минский отряд милиции особого назначения.
Центральную комиссию Минфин обвинил в том, что она под руководством Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря Елены Дмухайло, которые также находятся под санкциями, "управляла фиктивными президентскими выборами 9 августа".
Казакевич и силовые подразделения внесли в список за причастность к подавлению протестов после выборов.
Госдеп США в свою очередь сообщил о введении визовых ограничений в отношении 39 человек, причастных к "подрыву белорусской демократии".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По официальным данным ЦИК, на них в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые протесты, которые в первые дни жестко подавляли силовики. Акции оппозиции продолжаются до сих пор.
Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских чиновников, обвинив их в насилии над участниками протестов и фальсификации итогов выборов. Под санкции попал и Лукашенко. Сейчас в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.
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