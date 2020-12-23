https://ria.ru/20201223/sanktsii-1590544996.html

Лавров прокомментировал новые санкции США против России

Лавров прокомментировал новые санкции США против России

Москва ответит на новые американские санкции и сделает выводы по всему комплексу отношений с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:52

2020-12-23T12:52

2020-12-23T13:07

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москва ответит на новые американские санкции и сделает выводы по всему комплексу отношений с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани.Ранее минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя новые санкции США против российских компаний, заявил, что действия Вашингтона являются попыткой ослабить конкурентов."Эти действия Вашингтона отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединенных Штатов на то, чтобы попытаться ослабить конкурентов на мировых рынках, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации", - сказал Лавров на пресс-конференции."Очередное откровенное игнорирование норм международного права лишний раз подчеркивает, что США будут продвигать свои правила, которые навязываются всем остальным. И, конечно же, когда наши европейские партнеры постоянно твердят о необходимости установить миропорядок, основанный на правилах, они должны понимать, в какую игру они играют. Они должны понимать, что в конечном счете это может аукнуться против любой страны на планете", - добавил он.Вашингтон как бизнес-партнер доказал свою ненадежность, добавил Сергей Лавров."Так что все это будем учитывать как в конкретных ситуациях, связанных с выстраиванием бизнеса с Соединенными Штатами, которые доказали свою полную ненадежность как партнеров, так будем учитывать это и в более широком плане", - заявил Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590360825.html

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590369766.html

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россия, сергей лавров, сша, в мире