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Лавров прокомментировал новые санкции США против России
Лавров прокомментировал новые санкции США против России
Москва ответит на новые американские санкции и сделает выводы по всему комплексу отношений с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:52
2020-12-23T13:07
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москва ответит на новые американские санкции и сделает выводы по всему комплексу отношений с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани.Ранее минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя новые санкции США против российских компаний, заявил, что действия Вашингтона являются попыткой ослабить конкурентов."Эти действия Вашингтона отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединенных Штатов на то, чтобы попытаться ослабить конкурентов на мировых рынках, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации", - сказал Лавров на пресс-конференции."Очередное откровенное игнорирование норм международного права лишний раз подчеркивает, что США будут продвигать свои правила, которые навязываются всем остальным. И, конечно же, когда наши европейские партнеры постоянно твердят о необходимости установить миропорядок, основанный на правилах, они должны понимать, в какую игру они играют. Они должны понимать, что в конечном счете это может аукнуться против любой страны на планете", - добавил он.Вашингтон как бизнес-партнер доказал свою ненадежность, добавил Сергей Лавров."Так что все это будем учитывать как в конкретных ситуациях, связанных с выстраиванием бизнеса с Соединенными Штатами, которые доказали свою полную ненадежность как партнеров, так будем учитывать это и в более широком плане", - заявил Лавров на пресс-конференции.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590360825.html
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россия, сергей лавров, сша, в мире

Лавров прокомментировал новые санкции США против России

12:52 23.12.2020 (обновлено: 13:07 23.12.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москва ответит на новые американские санкции и сделает выводы по всему комплексу отношений с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани.
Ранее минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.

"Что касается вопроса о новых американских санкциях, которые были введены против российских и китайских физических лиц и компаний, то нас это не удивляет: США давно проводят враждебную политику по отношению к нашей стране. И, конечно же, ответ последует - и не только в том, что касается зеркальности или симметричности, но мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя новые санкции США против российских компаний, заявил, что действия Вашингтона являются попыткой ослабить конкурентов.
"Эти действия Вашингтона отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединенных Штатов на то, чтобы попытаться ослабить конкурентов на мировых рынках, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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"Очередное откровенное игнорирование норм международного права лишний раз подчеркивает, что США будут продвигать свои правила, которые навязываются всем остальным. И, конечно же, когда наши европейские партнеры постоянно твердят о необходимости установить миропорядок, основанный на правилах, они должны понимать, в какую игру они играют. Они должны понимать, что в конечном счете это может аукнуться против любой страны на планете", - добавил он.
Вашингтон как бизнес-партнер доказал свою ненадежность, добавил Сергей Лавров.
"Так что все это будем учитывать как в конкретных ситуациях, связанных с выстраиванием бизнеса с Соединенными Штатами, которые доказали свою полную ненадежность как партнеров, так будем учитывать это и в более широком плане", - заявил Лавров на пресс-конференции.
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