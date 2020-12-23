https://ria.ru/20201223/samolet-1590590403.html
"Внуково" опровергло сообщения о дымящемся самолете
"Внуково" опровергло сообщения о дымящемся самолете
Московский аэропорт "Внуково" не подтверждает данные СМИ о пролетающем самолете, у которого дымится крыло, сообщила РИА Новости представитель авиагавани. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:02
2020-12-23T16:02
2020-12-23T16:13
происшествия
россия
внуково
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_87a44589957dde20d27ef24b7ca8268e.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" не подтверждает данные СМИ о пролетающем самолете, у которого дымится крыло, сообщила РИА Новости представитель авиагавани.Ранее в Telegram-канале "Москва 24" появилось видео, на котором видно самолет с дымящимся крылом. В описании к видео утверждается, что самолет пролетал в районе "Внуково".
https://ria.ru/20201203/samolet-1587581000.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_09b705e3dadb632328838fedc07fcc79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, внуково