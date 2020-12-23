Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/samolet-1590590403.html
"Внуково" опровергло сообщения о дымящемся самолете
"Внуково" опровергло сообщения о дымящемся самолете
Московский аэропорт "Внуково" не подтверждает данные СМИ о пролетающем самолете, у которого дымится крыло, сообщила РИА Новости представитель авиагавани. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:02
2020-12-23T16:13
происшествия
россия
внуково
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_87a44589957dde20d27ef24b7ca8268e.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" не подтверждает данные СМИ о пролетающем самолете, у которого дымится крыло, сообщила РИА Новости представитель авиагавани.Ранее в Telegram-канале "Москва 24" появилось видео, на котором видно самолет с дымящимся крылом. В описании к видео утверждается, что самолет пролетал в районе "Внуково".
https://ria.ru/20201203/samolet-1587581000.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_09b705e3dadb632328838fedc07fcc79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, россия, внуково

"Внуково" опровергло сообщения о дымящемся самолете

16:02 23.12.2020 (обновлено: 16:13 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" не подтверждает данные СМИ о пролетающем самолете, у которого дымится крыло, сообщила РИА Новости представитель авиагавани.
Ранее в Telegram-канале "Москва 24" появилось видео, на котором видно самолет с дымящимся крылом. В описании к видео утверждается, что самолет пролетал в районе "Внуково".
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 21:15
В аэропорту Новосибирска экстренно сел самолет

"Мы не подтверждаем данную информацию", - сказала собеседница агентства.

 
ПроисшествияРоссияВнуково
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
Лента новостейМолния