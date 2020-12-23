https://ria.ru/20201223/samolet-1590590403.html

"Внуково" опровергло сообщения о дымящемся самолете

"Внуково" опровергло сообщения о дымящемся самолете

Московский аэропорт "Внуково" не подтверждает данные СМИ о пролетающем самолете, у которого дымится крыло, сообщила РИА Новости представитель авиагавани. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:02

2020-12-23T16:02

2020-12-23T16:13

происшествия

россия

внуково

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" не подтверждает данные СМИ о пролетающем самолете, у которого дымится крыло, сообщила РИА Новости представитель авиагавани.Ранее в Telegram-канале "Москва 24" появилось видео, на котором видно самолет с дымящимся крылом. В описании к видео утверждается, что самолет пролетал в районе "Внуково".

https://ria.ru/20201203/samolet-1587581000.html

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происшествия, россия, внуково