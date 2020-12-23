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Песков оценил возможность проведения нового "нормандского" саммита
Песков оценил возможность проведения нового "нормандского" саммита
Перед тем, как говорить о сроках саммита в нормандском формате, нужно инвентаризировать реализацию парижских договоренностей, заявил пресс-секретарь российского РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:22
2020-12-23T12:37
ситуация в днр и лнр
"нормандская четверка"
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Перед тем, как говорить о сроках саммита в нормандском формате, нужно инвентаризировать реализацию парижских договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эта тема (нормандский формат) предметно обсуждалась (в разговоре президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона накануне), но перед тем, как говорить о сроках, нужно все-таки инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты, и в этом плане пока похвастаться сильно нечем", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
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ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", дмитрий песков, украина, в мире

Песков оценил возможность проведения нового "нормандского" саммита

12:22 23.12.2020 (обновлено: 12:37 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Перед тем, как говорить о сроках саммита в нормандском формате, нужно инвентаризировать реализацию парижских договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Эта тема (нормандский формат) предметно обсуждалась (в разговоре президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона накануне), но перед тем, как говорить о сроках, нужно все-таки инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты, и в этом плане пока похвастаться сильно нечем", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 14:04
В Госдуме ответили на призыв МИД Украины по "нормандскому формату"
 
Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Дмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
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