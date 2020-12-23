https://ria.ru/20201223/rubl-1590485279.html

Россияне рассказали о своих ожиданиях по курсу рубля в 2021 году

Россияне рассказали о своих ожиданиях по курсу рубля в 2021 году

Около трети россиян ожидают в 2021 году сохранения курса рубля в диапазоне 70-80 рублей, при этом еще 28% граждан ждут падения национальной валюты ниже 80... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T01:21

2020-12-23T01:21

2020-12-23T01:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

курс рубля

открытие (банк)

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Около трети россиян ожидают в 2021 году сохранения курса рубля в диапазоне 70-80 рублей, при этом еще 28% граждан ждут падения национальной валюты ниже 80 рублей за доллар, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.Курс рубля во вторник третий день падал относительно доллара и евро на дешевеющих нефти и в русле траектории других "развивающихся" валют, добавлял давления на курс российской валюты и рост внешнеполитических рисков. Так, курс доллара поднялся выше 75 рублей, а курс евро - выше 92 рублей."Около 32% россиян полагают, что валютный курс в новом году останется в нынешнем диапазоне 70-80 рублей за доллар, а 28% ожидают падения рубля в 2021 году ниже 80 за доллар", - выяснили аналитики. Каждый пятый опрошенный считает, что российская валюта укрепится в новом году до 65-70 за доллар.В то же время половина опрошенных россиян уверены в том, что инфляция в 2021 году в среднем будет держаться вблизи цели Банка России в 4%. Однако другая половина граждан настроена менее позитивно: они ждут, что рост цен в 2021 году может превысить 5%.Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам текущего года составит 4,6-4,9% и в первом квартале поднимется до своего локального пика - 5%. Однако уже к середине 2021 года темпы роста цен вернутся к целевому уровню в 4%, а к концу года инфляция опустится в диапазон 3,5-4%.Банк "Открытие" проводил исследование 14-21 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20201222/kurs-1590364382.html

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россия, курс рубля, открытие (банк), центральный банк рф (цб рф), москва, экономика