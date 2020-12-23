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Россияне назвали ключевые факторы качества жизни
Россияне назвали ключевые факторы качества жизни
Доступность медицины, личные доходы и жилищные условия россияне считают ключевыми факторами качества жизни в стране, следует из данных исследования... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:25
2020-12-23T15:25
россия
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Доступность медицины, личные доходы и жилищные условия россияне считают ключевыми факторами качества жизни в стране, следует из данных исследования Общероссийского народного фронта, которые есть в распоряжении РИА Новости.ОНФ к совместному заседанию Госсовета и Совета по нацпроектам опросил россиян о факторах, которые в наибольшей степени влияют на качество их жизни. В исследовании приняли участие 5,2 тысячи респондентов, оно проходило 11-23 декабря.По данным исследования, 69,5% россиян считают доступность медицинской помощи одним из ключевых факторов качества жизни. Кроме того, респонденты назвали ключевыми факторами личные доходы (68%) и жилищные условия (51,5%).Другими факторами, влияющими на качество жизни, опрошенные считают образование (41,7%), материальную поддержку семей с детьми (38,2%), качество городской среды (28,8%). Также для граждан важно качество дорожной сети (28,50%), снижение выбросов загрязняющих веществ (19,90%).Респонденты называют в числе важных факторов экологическое состояние водных объектов (17,5%), возможность доступа в интернет (15,9%), систему обращения с твердыми коммунальными отходами (14,8%), возможности для ведения собственного бизнеса (14,6%), условия для систематического занятия физкультурой и спортом (12,7%).Цифровизация государственных и муниципальных услуг важна для 8,2% граждан, а количество и качество культурных мероприятий - для 7,60%, показало исследование.
https://ria.ru/20201215/obschestvo-1589352207.html
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россия, общероссийский народный фронт, общество

Россияне назвали ключевые факторы качества жизни

15:25 23.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей ФинтисовВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Андрей Финтисов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Доступность медицины, личные доходы и жилищные условия россияне считают ключевыми факторами качества жизни в стране, следует из данных исследования Общероссийского народного фронта, которые есть в распоряжении РИА Новости.
ОНФ к совместному заседанию Госсовета и Совета по нацпроектам опросил россиян о факторах, которые в наибольшей степени влияют на качество их жизни. В исследовании приняли участие 5,2 тысячи респондентов, оно проходило 11-23 декабря.
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По данным исследования, 69,5% россиян считают доступность медицинской помощи одним из ключевых факторов качества жизни. Кроме того, респонденты назвали ключевыми факторами личные доходы (68%) и жилищные условия (51,5%).
Другими факторами, влияющими на качество жизни, опрошенные считают образование (41,7%), материальную поддержку семей с детьми (38,2%), качество городской среды (28,8%). Также для граждан важно качество дорожной сети (28,50%), снижение выбросов загрязняющих веществ (19,90%).
Респонденты называют в числе важных факторов экологическое состояние водных объектов (17,5%), возможность доступа в интернет (15,9%), систему обращения с твердыми коммунальными отходами (14,8%), возможности для ведения собственного бизнеса (14,6%), условия для систематического занятия физкультурой и спортом (12,7%).
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Цифровизация государственных и муниципальных услуг важна для 8,2% граждан, а количество и качество культурных мероприятий - для 7,60%, показало исследование.
 
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