Климатический рейтинг CDP ФосАгро повышен до "В-"

"Борьба с изменением климата для нас является неотъемлемой частью повседневной работы. Мы высоко ценим признание наших достижений, одновременно осознаем ответственность, которую принимаем вместе с высокой оценкой. Предстоит еще многое сделать, у нас в планах сокращение выбросов парниковых газов вместе с нашими поставщиками, для чего мы развиваем систему "зеленых закупок". Программа инвестиций в модернизацию и эффективное производство разрабатывается с учетом экологического следа, а это позволит сократить прямые выбросы парниковых газов. Однако мы смотрим на проблему изменения климата шире и разрабатываем решения для всей цепочки от завода до фермы и от фермы до тарелки. Такой подход, кооперация с фермерами и наукой повышает устойчивость всей системы производства и потребления, гарантирует на нашем столе высококачественные, безопасные климатически устойчивые продукты", - процитировала пресс-служба независимого члена совета директоров ПАО "ФосАгро" Ирину Бокову.