Климатический рейтинг CDP ФосАгро повышен до "В-"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Климатический рейтинг CDP (Carbon Disclosure Project) ПАО "ФосАгро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, повышен с "C" до "В-" (по шкале А-F, где А – это "лидер"), сообщает компания.
Улучшение связано с продолжающейся работой по реализации климатической стратегии, включающей разработку и анализ климатических сценариев, оценку климатических рисков, цели по сокращению выбросов и план низкоуглеродного перехода, а также с совершенствованием раскрытия нефинансовой информации.
"Борьба с изменением климата для нас является неотъемлемой частью повседневной работы. Мы высоко ценим признание наших достижений, одновременно осознаем ответственность, которую принимаем вместе с высокой оценкой. Предстоит еще многое сделать, у нас в планах сокращение выбросов парниковых газов вместе с нашими поставщиками, для чего мы развиваем систему "зеленых закупок". Программа инвестиций в модернизацию и эффективное производство разрабатывается с учетом экологического следа, а это позволит сократить прямые выбросы парниковых газов. Однако мы смотрим на проблему изменения климата шире и разрабатываем решения для всей цепочки от завода до фермы и от фермы до тарелки. Такой подход, кооперация с фермерами и наукой повышает устойчивость всей системы производства и потребления, гарантирует на нашем столе высококачественные, безопасные климатически устойчивые продукты", - процитировала пресс-служба независимого члена совета директоров ПАО "ФосАгро" Ирину Бокову.
Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев отметил, что для компании экологические аспекты деятельности и борьба с изменением климата являются важнейшей составляющей при принятии решений.
"В этом году мы провели масштабную работу и пересмотрели перечень Целей устойчивого развития ООН, теперь ЦУР №13 "Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями" в числе тех, достижению которых мы активно содействуем. В контексте реализуемой Стратегии-2025 ФосАгро ставит амбициозные цели, наш потенциал и возможности позволяют добиваться высоких результатов в части совершенствования деятельности в области устойчивого развития и вклада в обеспечение продовольственной безопасности нашей планеты", - сказал Гурьев, слова которого приводятся в сообщении.
Рейтинг CDP - один из крупнейших и самых авторитетных исследований компаний по показателям климатической ответственности.
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