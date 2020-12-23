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"Победа" прокомментировала инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе
"Победа" прокомментировала инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе
Пассажирка, пожаловавшаяся на предложение "Победы" доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом, не предупредила авиакомпанию об особых потребностях,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:15
2020-12-23T13:15
московская межрегиональная транспортная прокуратура
победа (авиакомпания)
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пассажирка, пожаловавшаяся на предложение "Победы" доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом, не предупредила авиакомпанию об особых потребностях, сообщила журналистам представитель перевозчика.Московская межрегиональная транспортная прокуратура ранее в среду сообщила, что начала проверку после жалобы москвички на действия авиакомпании "Победа", которая предложила ей доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом.Она отметила, что при бронировании билета на сайте "Победы" авиакомпания всегда просит сообщить заранее о наличии людей с особыми потребностями в полете, связанными с инвалидностью."Мы не только помогаем им с бесплатной организацией специального сопровождения на борт, но и всегда делаем все возможное, чтобы предоставить соседние места в салоне. Мы настоятельно просим всех ответственно подходить к перелету и уведомлять авиакомпанию об особых потребностях не позднее чем за сутки до перелета. В противном случае мы не можем гарантировать предоставление соседних мест в салоне самолета", - отметила представитель "Победы".
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московская межрегиональная транспортная прокуратура, победа (авиакомпания), происшествия

"Победа" прокомментировала инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе

13:15 23.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пассажирка, пожаловавшаяся на предложение "Победы" доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом, не предупредила авиакомпанию об особых потребностях, сообщила журналистам представитель перевозчика.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура ранее в среду сообщила, что начала проверку после жалобы москвички на действия авиакомпании "Победа", которая предложила ей доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом.
"Согласно Воздушному кодексу РФ (статья 106.1), в момент заключения договора воздушной перевозки клиент обязан сообщить авиакомпании об имеющихся ограничениях. К сожалению, в случае с рейсом 11 декабря клиент не предоставил авиакомпании никакой информации об особых потребностях", - сказала представитель авиакомпании.
Она отметила, что при бронировании билета на сайте "Победы" авиакомпания всегда просит сообщить заранее о наличии людей с особыми потребностями в полете, связанными с инвалидностью.
"Мы не только помогаем им с бесплатной организацией специального сопровождения на борт, но и всегда делаем все возможное, чтобы предоставить соседние места в салоне. Мы настоятельно просим всех ответственно подходить к перелету и уведомлять авиакомпанию об особых потребностях не позднее чем за сутки до перелета. В противном случае мы не можем гарантировать предоставление соседних мест в салоне самолета", - отметила представитель "Победы".
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Московская межрегиональная транспортная прокуратураПобеда (авиакомпания)Происшествия
 
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