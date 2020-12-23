https://ria.ru/20201223/rebenok-invalid-1590550693.html

"Победа" прокомментировала инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе

"Победа" прокомментировала инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе

Пассажирка, пожаловавшаяся на предложение "Победы" доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом, не предупредила авиакомпанию об особых потребностях,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:15

2020-12-23T13:15

2020-12-23T13:15

московская межрегиональная транспортная прокуратура

победа (авиакомпания)

происшествия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пассажирка, пожаловавшаяся на предложение "Победы" доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом, не предупредила авиакомпанию об особых потребностях, сообщила журналистам представитель перевозчика.Московская межрегиональная транспортная прокуратура ранее в среду сообщила, что начала проверку после жалобы москвички на действия авиакомпании "Победа", которая предложила ей доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом.Она отметила, что при бронировании билета на сайте "Победы" авиакомпания всегда просит сообщить заранее о наличии людей с особыми потребностями в полете, связанными с инвалидностью."Мы не только помогаем им с бесплатной организацией специального сопровождения на борт, но и всегда делаем все возможное, чтобы предоставить соседние места в салоне. Мы настоятельно просим всех ответственно подходить к перелету и уведомлять авиакомпанию об особых потребностях не позднее чем за сутки до перелета. В противном случае мы не можем гарантировать предоставление соседних мест в салоне самолета", - отметила представитель "Победы".

https://ria.ru/20191023/1560140721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская межрегиональная транспортная прокуратура, победа (авиакомпания), происшествия