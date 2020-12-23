https://ria.ru/20201223/rasprodazhi-1590490972.html

Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж

Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж

Поддельные сайты, вредоносное ПО и взломы личных кабинетов - популярные схемы кибермошенников в сезоны массовых распродаж, в том числе перед Новым годом и... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T06:26

2020-12-23T06:26

2020-12-23T06:26

новый год—2021

россия

mcafee, inc.

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/143947/70/1439477006_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_60854f44f90b9ce0b0aa451beec37d64.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Поддельные сайты, вредоносное ПО и взломы личных кабинетов - популярные схемы кибермошенников в сезоны массовых распродаж, в том числе перед Новым годом и Рождеством. Избежать уловок злоумышленников и уберечь свой кошелек и праздничное настроение помогут базовые правила кибергигиены и бдительность, рассказал РИА Новости технический менеджер компании McAfee Антон Тихонов.Эксперт не советует открывать вложения в электронных письмах от интернет-магазинов и сервисов доставки. "Помните, что интернет-магазины и транспортные компании не будут отправлять информацию об акциях, промокоды и трек-номера в виде вложений — все это будет четко указано в теле письма", - сказал Тихонов.Он также напомнил, что надо внимательно проверять ссылки и адреса электронной почты, - злоумышленники часто регистрируют фальшивые почтовые адреса и домены, схожие с официальными названиями компаний и онлайн-ритейлеров. "Кликая по ссылке в надежде получить выгодное предложение, вы рискуете оказаться на сайте мошенников и потерять учетные и платежные данные или даже деньги, если решите оформить заказ", - пояснил эксперт.Тихонов рекомендует использовать официальное защитное ПО и разные пароли для разных сайтов, включать двухфакторную аутентификацию учетных записей, а также использовать VPN при совершении онлайн-покупок через общедоступную сеть Wi-Fi. "Для оплаты онлайн-покупок используйте виртуальную карту. Она позволяет совершать покупки в интернете анонимно, что значительно усложняет хакерам доступ к личным данным", - также советует он. Эксперт напомнил и о необходимости внимательно следить за отчетами об операциях по карте – это позволит выявить несоответствия или явные случаи мошенничества."Покупайте с удовольствием! Мошенники всегда играют на чувствах жертв, вселяя страх или стараясь вызвать доверие. То же самое они делают и в интернете, особенно во время праздников. Всем нам известно, каким напряженным может быть этот период. Мы находимся в стрессе, поддаемся давлению. Мошенникам это тоже известно, и они специально планируют атаки, рассчитывая на предпраздничный ажиотаж", - подытожил он.

https://ria.ru/20201222/podarki-1590321669.html

https://ria.ru/20201223/god-1590486740.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mcafee, inc., москва, общество