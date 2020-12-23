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Новый год—2021
https://ria.ru/20201223/rasprodazhi-1590490972.html
Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
Поддельные сайты, вредоносное ПО и взломы личных кабинетов - популярные схемы кибермошенников в сезоны массовых распродаж, в том числе перед Новым годом и... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T06:26
2020-12-23T06:26
новый год—2021
россия
mcafee, inc.
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Поддельные сайты, вредоносное ПО и взломы личных кабинетов - популярные схемы кибермошенников в сезоны массовых распродаж, в том числе перед Новым годом и Рождеством. Избежать уловок злоумышленников и уберечь свой кошелек и праздничное настроение помогут базовые правила кибергигиены и бдительность, рассказал РИА Новости технический менеджер компании McAfee Антон Тихонов.Эксперт не советует открывать вложения в электронных письмах от интернет-магазинов и сервисов доставки. "Помните, что интернет-магазины и транспортные компании не будут отправлять информацию об акциях, промокоды и трек-номера в виде вложений — все это будет четко указано в теле письма", - сказал Тихонов.Он также напомнил, что надо внимательно проверять ссылки и адреса электронной почты, - злоумышленники часто регистрируют фальшивые почтовые адреса и домены, схожие с официальными названиями компаний и онлайн-ритейлеров. "Кликая по ссылке в надежде получить выгодное предложение, вы рискуете оказаться на сайте мошенников и потерять учетные и платежные данные или даже деньги, если решите оформить заказ", - пояснил эксперт.Тихонов рекомендует использовать официальное защитное ПО и разные пароли для разных сайтов, включать двухфакторную аутентификацию учетных записей, а также использовать VPN при совершении онлайн-покупок через общедоступную сеть Wi-Fi. "Для оплаты онлайн-покупок используйте виртуальную карту. Она позволяет совершать покупки в интернете анонимно, что значительно усложняет хакерам доступ к личным данным", - также советует он. Эксперт напомнил и о необходимости внимательно следить за отчетами об операциях по карте – это позволит выявить несоответствия или явные случаи мошенничества."Покупайте с удовольствием! Мошенники всегда играют на чувствах жертв, вселяя страх или стараясь вызвать доверие. То же самое они делают и в интернете, особенно во время праздников. Всем нам известно, каким напряженным может быть этот период. Мы находимся в стрессе, поддаемся давлению. Мошенникам это тоже известно, и они специально планируют атаки, рассчитывая на предпраздничный ажиотаж", - подытожил он.
https://ria.ru/20201222/podarki-1590321669.html
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россия, mcafee, inc., москва, общество

Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж

06:26 23.12.2020
 
© Fotolia / BillionPhotos.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Fotolia / BillionPhotos.com
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Поддельные сайты, вредоносное ПО и взломы личных кабинетов - популярные схемы кибермошенников в сезоны массовых распродаж, в том числе перед Новым годом и Рождеством. Избежать уловок злоумышленников и уберечь свой кошелек и праздничное настроение помогут базовые правила кибергигиены и бдительность, рассказал РИА Новости технический менеджер компании McAfee Антон Тихонов.
"Мы всегда с нетерпением ждем больших праздничных распродаж, но и хакеры тоже не дремлют. Пока мы "ходим" по интернет-магазинам в поисках самых выгодных предложений, они готовят мошеннические схемы", - отметил он.
Эксперт не советует открывать вложения в электронных письмах от интернет-магазинов и сервисов доставки. "Помните, что интернет-магазины и транспортные компании не будут отправлять информацию об акциях, промокоды и трек-номера в виде вложений — все это будет четко указано в теле письма", - сказал Тихонов.
Он также напомнил, что надо внимательно проверять ссылки и адреса электронной почты, - злоумышленники часто регистрируют фальшивые почтовые адреса и домены, схожие с официальными названиями компаний и онлайн-ритейлеров. "Кликая по ссылке в надежде получить выгодное предложение, вы рискуете оказаться на сайте мошенников и потерять учетные и платежные данные или даже деньги, если решите оформить заказ", - пояснил эксперт.
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Тихонов рекомендует использовать официальное защитное ПО и разные пароли для разных сайтов, включать двухфакторную аутентификацию учетных записей, а также использовать VPN при совершении онлайн-покупок через общедоступную сеть Wi-Fi. "Для оплаты онлайн-покупок используйте виртуальную карту. Она позволяет совершать покупки в интернете анонимно, что значительно усложняет хакерам доступ к личным данным", - также советует он. Эксперт напомнил и о необходимости внимательно следить за отчетами об операциях по карте – это позволит выявить несоответствия или явные случаи мошенничества.
"Покупайте с удовольствием! Мошенники всегда играют на чувствах жертв, вселяя страх или стараясь вызвать доверие. То же самое они делают и в интернете, особенно во время праздников. Всем нам известно, каким напряженным может быть этот период. Мы находимся в стрессе, поддаемся давлению. Мошенникам это тоже известно, и они специально планируют атаки, рассчитывая на предпраздничный ажиотаж", - подытожил он.
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