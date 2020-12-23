Ракова назвала отличие осенней ситуации с COVID-19 в Москве от весенней

"Конечно, во время первой волны. Даже несравнимая история. Первая волна - это максимальный уровень стресса, максимальный уровень напряжения, максимальный уровень риска, потому что мы в первую волну формировали ту систему, которая у нас весь этот год работала. И никто из нас тогда не понимал, мы делаем правильно или неправильно, вовремя или не вовремя", - сказала Ракова в программе "Просто о сложном", отвечая на вопрос, когда было тяжелее - в первую или вторую волну.