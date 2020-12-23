https://ria.ru/20201223/rakova-1590594859.html
Ракова назвала отличие осенней ситуации с COVID-19 в Москве от весенней
Ракова назвала отличие осенней ситуации с COVID-19 в Москве от весенней
Весной в первую волну коронавируса было сложнее работать, сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:26
2020-12-23T16:26
2020-12-23T16:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Весной в первую волну коронавируса было сложнее работать, сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что самым сложным был конец апреля, когда была максимальная неопределенность, максимальное непонимание, как будет развиваться ситуация.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество