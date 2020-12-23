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Ракова назвала отличие осенней ситуации с COVID-19 в Москве от весенней
Ракова назвала отличие осенней ситуации с COVID-19 в Москве от весенней
Весной в первую волну коронавируса было сложнее работать, сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:26
2020-12-23T16:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Весной в первую волну коронавируса было сложнее работать, сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что самым сложным был конец апреля, когда была максимальная неопределенность, максимальное непонимание, как будет развиваться ситуация.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество

Ракова назвала отличие осенней ситуации с COVID-19 в Москве от весенней

16:26 23.12.2020
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Весной в первую волну коронавируса было сложнее работать, сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Конечно, во время первой волны. Даже несравнимая история. Первая волна - это максимальный уровень стресса, максимальный уровень напряжения, максимальный уровень риска, потому что мы в первую волну формировали ту систему, которая у нас весь этот год работала. И никто из нас тогда не понимал, мы делаем правильно или неправильно, вовремя или не вовремя", - сказала Ракова в программе "Просто о сложном", отвечая на вопрос, когда было тяжелее - в первую или вторую волну.

Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Она отметила, что самым сложным был конец апреля, когда была максимальная неопределенность, максимальное непонимание, как будет развиваться ситуация.

"Мы понимали и боялись очень сильно, что мы не знаем, какие мощности может выдержать наша система здравоохранения, мы тогда не имели опыта - сработают ограничительные меры и не сработают, позволят ли они нам выйти на плато и начинать спускаться, мы этого ничего не знали", - отметила заммэра.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия РаковаЗдоровье - Общество
 
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