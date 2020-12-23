https://ria.ru/20201223/putin-1590615314.html

Путин оценил ситуацию с зарплатой научных сотрудников в регионах

Путин оценил ситуацию с зарплатой научных сотрудников в регионах

Президент РФ Владимир Путин в ответ на слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о зарплате ученых в малых городах подчеркнул, что конкретные... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:42

2020-12-23T17:42

2020-12-23T17:42

сергей миронов

справедливая россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о зарплате ученых в малых городах подчеркнул, что конкретные результаты, в том числе в научной сфере, должны оплачиваться вне зависимости от региона, где они получены.В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Миронов поднял вопрос оплаты научных сотрудников и текучки кадров из малых городов в большие центры. По словам политика, это обусловлено тем, что в больших городах за такую деятельность платят больше."По поводу науки - здесь вы, безусловно, правы. Надо сказать, справедливости ради, что не только доходы, но и стоимость жизни в регионах разная. Но что совершенно очевидно, это то, что за конкретные результаты, в том числе и в научной деятельности, нужно платить, это совершенно очевидная вещь", - ответил Путин.

https://ria.ru/20201024/premii-1581319445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сергей миронов, справедливая россия, владимир путин, общество