https://ria.ru/20201223/putin-1590615314.html
Путин оценил ситуацию с зарплатой научных сотрудников в регионах
Путин оценил ситуацию с зарплатой научных сотрудников в регионах
Президент РФ Владимир Путин в ответ на слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о зарплате ученых в малых городах подчеркнул, что конкретные... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:42
2020-12-23T17:42
2020-12-23T17:42
сергей миронов
справедливая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о зарплате ученых в малых городах подчеркнул, что конкретные результаты, в том числе в научной сфере, должны оплачиваться вне зависимости от региона, где они получены.В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Миронов поднял вопрос оплаты научных сотрудников и текучки кадров из малых городов в большие центры. По словам политика, это обусловлено тем, что в больших городах за такую деятельность платят больше."По поводу науки - здесь вы, безусловно, правы. Надо сказать, справедливости ради, что не только доходы, но и стоимость жизни в регионах разная. Но что совершенно очевидно, это то, что за конкретные результаты, в том числе и в научной деятельности, нужно платить, это совершенно очевидная вещь", - ответил Путин.
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РИА Новости
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сергей миронов, справедливая россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в ответ на слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова
о зарплате ученых в малых городах подчеркнул, что конкретные результаты, в том числе в научной сфере, должны оплачиваться вне зависимости от региона, где они получены.
В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Миронов поднял вопрос оплаты научных сотрудников и текучки кадров из малых городов в большие центры. По словам политика, это обусловлено тем, что в больших городах за такую деятельность платят больше.
"По поводу науки - здесь вы, безусловно, правы. Надо сказать, справедливости ради, что не только доходы, но и стоимость жизни в регионах разная. Но что совершенно очевидно, это то, что за конкретные результаты, в том числе и в научной деятельности, нужно платить, это совершенно очевидная вещь", - ответил Путин.