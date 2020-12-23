https://ria.ru/20201223/putin-1590598348.html
Путин призвал расширить возможности для работы в электронном виде
Путин призвал расширить возможности для работы в электронном виде
Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства и губернаторов на внедрение схем работы в электронном виде и призвал делать это быстрее. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:37
2020-12-23T16:37
2020-12-23T16:37
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства и губернаторов на внедрение схем работы в электронном виде и призвал делать это быстрее.Путин в среду проводит совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Нужно расширять возможности для граждан работать в электронном виде с тем, чтобы уменьшать количество бумажного оборота и сокращать издержки на этот счет. Нужно, чтобы коллеги объединяли усилия свои по отдельным отраслям, особенно в социальной сфере, внедрять предложенные схемы как можно быстрее", - сказал Путин.
https://ria.ru/20201223/lekarstva-1590551321.html
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владимир путин, технологии