https://ria.ru/20201223/putin-1590598348.html

Путин призвал расширить возможности для работы в электронном виде

Путин призвал расширить возможности для работы в электронном виде

Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства и губернаторов на внедрение схем работы в электронном виде и призвал делать это быстрее. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:37

2020-12-23T16:37

2020-12-23T16:37

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства и губернаторов на внедрение схем работы в электронном виде и призвал делать это быстрее.Путин в среду проводит совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Нужно расширять возможности для граждан работать в электронном виде с тем, чтобы уменьшать количество бумажного оборота и сокращать издержки на этот счет. Нужно, чтобы коллеги объединяли усилия свои по отдельным отраслям, особенно в социальной сфере, внедрять предложенные схемы как можно быстрее", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201223/lekarstva-1590551321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, технологии