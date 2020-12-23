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Путин заявил о необходимости ставить амбициозные задачи на следующий год
Путин заявил о необходимости ставить амбициозные задачи на следующий год
Некоторые текущие вопросы были отложены из-за пандемии коронавируса, но прорыв необходим, нужно ставить амбициозные задачи на предстоящие годы, заявил президент РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:07
2020-12-23T14:30
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Некоторые текущие вопросы были отложены из-за пандемии коронавируса, но прорыв необходим, нужно ставить амбициозные задачи на предстоящие годы, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он подчеркнул, что предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа и постоянное движение вперед - это то, над чем должны работать и руководствоваться власти страны. "Обращаю на это внимание всех коллег и на федеральном уровне, и в регионах и, разумеется, в муниципалитетах, на местах. Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы", - добавил президент.При этом он подчеркнул, что задачи сформулировать не так сложно, нужны результаты работы.
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владимир путин, общество

Путин заявил о необходимости ставить амбициозные задачи на следующий год

14:07 23.12.2020 (обновлено: 14:30 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Некоторые текущие вопросы были отложены из-за пандемии коронавируса, но прорыв необходим, нужно ставить амбициозные задачи на предстоящие годы, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Конечно, да, объективно из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, вправо, по графику вправо. Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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Он подчеркнул, что предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа и постоянное движение вперед - это то, над чем должны работать и руководствоваться власти страны. "Обращаю на это внимание всех коллег и на федеральном уровне, и в регионах и, разумеется, в муниципалитетах, на местах. Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы", - добавил президент.
При этом он подчеркнул, что задачи сформулировать не так сложно, нужны результаты работы.
"Все мы, весь народ РФ ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан", - указал Путин.
 
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