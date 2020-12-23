https://ria.ru/20201223/putin-1590561065.html

Путин заявил о необходимости ставить амбициозные задачи на следующий год

Путин заявил о необходимости ставить амбициозные задачи на следующий год

Некоторые текущие вопросы были отложены из-за пандемии коронавируса, но прорыв необходим, нужно ставить амбициозные задачи на предстоящие годы, заявил президент РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:07

2020-12-23T14:07

2020-12-23T14:30

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Некоторые текущие вопросы были отложены из-за пандемии коронавируса, но прорыв необходим, нужно ставить амбициозные задачи на предстоящие годы, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он подчеркнул, что предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа и постоянное движение вперед - это то, над чем должны работать и руководствоваться власти страны. "Обращаю на это внимание всех коллег и на федеральном уровне, и в регионах и, разумеется, в муниципалитетах, на местах. Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы", - добавил президент.При этом он подчеркнул, что задачи сформулировать не так сложно, нужны результаты работы.

https://ria.ru/20201223/gossovet-1590563753.html

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владимир путин, общество