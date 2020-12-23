Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/putin-1590560405.html
Путин призвал добиться прорывных изменений
Путин призвал добиться прорывных изменений
Пандемия коронавируса не отменяет повестку развития страны, качественное непрерывное движение вперед имеет принципиальное значение, здесь нельзя позволить себе... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:04
2020-12-23T15:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589722221_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_c81775cb1abfb58346a623cceabbaa3e.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса не отменяет повестку развития страны, качественное непрерывное движение вперед имеет принципиальное значение, здесь нельзя позволить себе остановиться, заявил президент России Владимир Путин.На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду президент подчеркнул, что текущий год был непростым, эпидемия стала серьезным испытанием для людей, вызовом для экономики и социальной сферы.Некоторые текущие вопросы были отложены из-за пандемии коронавируса, но прорыв необходим, нужно ставить амбициозные задачи на предстоящие годы, добавил глава государства."И мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы, - именно здесь, потому что это чрезвычайно важно и актуально сегодня, это особый вызов, как я сказал. &lt;...&gt; Задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял", - сказал Путин.Он указал, что качественное непрерывное движение вперед имеет для страны "абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение"."Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться", - подчеркнул Путин.По его словам, такая системная работа требует общих скоординированных усилий всех уровней власти и всех регионов страны.По его словам, такая системная работа требует общих скоординированных усилий всех уровней власти и всех регионов страны. "Именно для того, чтобы обеспечить большую включенность субъектов федерации, муниципалитетов в формирование общенациональных решений, Госсовет и получил новый конституционный статус, были расширены его полномочия и состав", - упомянул президент.Он напомнил, что в Госсовет вошли представители муниципалитетов, а также общественных объединений бизнеса и профсоюзов. "Для выработки общей позиции, для использования лучших практик по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы и профильные комиссии. Недавно только подписал соответствующий документ о них. Их возглавят руководители субъектов Российской Федерации", - добавил Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/reyting-1590245013.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589722221_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_30aaa96971d5f1b012d9ac93f1a82664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин призвал добиться прорывных изменений

14:04 23.12.2020 (обновлено: 15:29 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса не отменяет повестку развития страны, качественное непрерывное движение вперед имеет принципиальное значение, здесь нельзя позволить себе остановиться, заявил президент России Владимир Путин.
На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду президент подчеркнул, что текущий год был непростым, эпидемия стала серьезным испытанием для людей, вызовом для экономики и социальной сферы.
Вагон новогоднего поезда серии Ёж в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 08:00
Россию признали второй сильнейшей перспективной экономикой
Некоторые текущие вопросы были отложены из-за пандемии коронавируса, но прорыв необходим, нужно ставить амбициозные задачи на предстоящие годы, добавил глава государства.
"И мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы, - именно здесь, потому что это чрезвычайно важно и актуально сегодня, это особый вызов, как я сказал. <...> Задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял", - сказал Путин.
Он указал, что качественное непрерывное движение вперед имеет для страны "абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение".
"Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться", - подчеркнул Путин.
По его словам, такая системная работа требует общих скоординированных усилий всех уровней власти и всех регионов страны.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По его словам, такая системная работа требует общих скоординированных усилий всех уровней власти и всех регионов страны. "Именно для того, чтобы обеспечить большую включенность субъектов федерации, муниципалитетов в формирование общенациональных решений, Госсовет и получил новый конституционный статус, были расширены его полномочия и состав", - упомянул президент.
Он напомнил, что в Госсовет вошли представители муниципалитетов, а также общественных объединений бизнеса и профсоюзов. "Для выработки общей позиции, для использования лучших практик по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы и профильные комиссии. Недавно только подписал соответствующий документ о них. Их возглавят руководители субъектов Российской Федерации", - добавил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
Лента новостейМолния