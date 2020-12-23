https://ria.ru/20201223/putin-1590514928.html

В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

На Рождество Владимир Путин традиционно посетит один из российских регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:55

2020-12-23T10:55

2020-12-23T12:51

новый год—2021

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На Рождество Владимир Путин традиционно посетит один из российских регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Традиционно он поедет в какой-то регион, но пока еще непонятно в какой, он еще не выбрал", — сказал Песков.Он добавил, что в ближайшие дни, до Нового года, президент поездок не планирует."Потом будут, конечно, в январе", — сказал пресс-секретарь. В рождественскую ночь президент обычно посещает церковь в каком-либо регионе. Например, в этом и прошлом году он приходил на службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20201217/tost-1589739050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество