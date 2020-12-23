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В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
На Рождество Владимир Путин традиционно посетит один из российских регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:55
2020-12-23T10:55
2020-12-23T12:51
новый год—2021
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На Рождество Владимир Путин традиционно посетит один из российских регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Традиционно он поедет в какой-то регион, но пока еще непонятно в какой, он еще не выбрал", — сказал Песков.Он добавил, что в ближайшие дни, до Нового года, президент поездок не планирует."Потом будут, конечно, в январе", — сказал пресс-секретарь. В рождественскую ночь президент обычно посещает церковь в каком-либо регионе. Например, в этом и прошлом году он приходил на службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
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дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
На Рождество Владимир Путин
традиционно посетит один из российских регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Традиционно он поедет в какой-то регион, но пока еще непонятно в какой, он еще не выбрал", — сказал Песков.
Он добавил, что в ближайшие дни, до Нового года, президент поездок не планирует.
"Потом будут, конечно, в январе", — сказал пресс-секретарь.
В рождественскую ночь президент обычно посещает церковь в каком-либо регионе. Например, в этом и прошлом году он приходил на службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.