https://ria.ru/20201223/protsenko-1590489509.html

Проценко допустил возможность третьей волны коронавируса

Проценко допустил возможность третьей волны коронавируса

Главный врач больницы № 40 в Москве Денис Проценко заявил в беседе с "Российской газетой", что допускает возможность наступления третьей волны коронавирусной... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T05:31

2020-12-23T05:31

2020-12-23T05:31

распространение нового коронавируса

александр горелов

денис проценко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главный врач больницы № 40 в Москве Денис Проценко заявил в беседе с "Российской газетой", что допускает возможность наступления третьей волны коронавирусной инфекции по аналогии с другими эпидемиями. Специалист отметил, что такой прогноз можно сделать на основе "трезвого исторического анализа". По его словам, ситуация с такими заболеваниями, как птичий, свиной и азиатский грипп, испанка, обострялась трижды. При этом в основном вспышки были сезонными — весной и осенью.Также медик обратил внимание на улучшение ситуации с загруженностью больниц.Новая мутация коронавирусаНовый "британский" штамм коронавируса — очередная мутация, которая имеет нейтральный характер, заявил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.По его словам, все РНК-геномные вирусы должны мутировать, чтобы выжить и закрепиться в человеческой популяции.Эксперт подчеркнул, что информация о большей заразности нового варианта коронавируса "официально не подтверждена".Российские вакцины против нового штаммаГлава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, что российские вакцины будут эффективными против нового штамма COVID-19.По словам главного санитарного врача, ситуация никоим образом не окажет влияния на эффективность вакцины против мутировавших штаммов. Попова уточнила, что Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса.Руководитель Роспотребнадзора добавила, что в целом в России "отмечаются общие признаки стабилизации" эпидемиологической ситуации.Ранее в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590487472.html

https://ria.ru/20201222/komarovskiy-1590467379.html

https://ria.ru/20201222/pandemiya--1590330482.html

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