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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/protsenko-1590489509.html
Проценко допустил возможность третьей волны коронавируса
Проценко допустил возможность третьей волны коронавируса
Главный врач больницы № 40 в Москве Денис Проценко заявил в беседе с "Российской газетой", что допускает возможность наступления третьей волны коронавирусной... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T05:31
2020-12-23T05:31
распространение нового коронавируса
александр горелов
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главный врач больницы № 40 в Москве Денис Проценко заявил в беседе с "Российской газетой", что допускает возможность наступления третьей волны коронавирусной инфекции по аналогии с другими эпидемиями. Специалист отметил, что такой прогноз можно сделать на основе "трезвого исторического анализа". По его словам, ситуация с такими заболеваниями, как птичий, свиной и азиатский грипп, испанка, обострялась трижды. При этом в основном вспышки были сезонными — весной и осенью.Также медик обратил внимание на улучшение ситуации с загруженностью больниц.Новая мутация коронавирусаНовый "британский" штамм коронавируса — очередная мутация, которая имеет нейтральный характер, заявил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.По его словам, все РНК-геномные вирусы должны мутировать, чтобы выжить и закрепиться в человеческой популяции.Эксперт подчеркнул, что информация о большей заразности нового варианта коронавируса "официально не подтверждена".Российские вакцины против нового штаммаГлава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, что российские вакцины будут эффективными против нового штамма COVID-19.По словам главного санитарного врача, ситуация никоим образом не окажет влияния на эффективность вакцины против мутировавших штаммов. Попова уточнила, что Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса.Руководитель Роспотребнадзора добавила, что в целом в России "отмечаются общие признаки стабилизации" эпидемиологической ситуации.Ранее в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590487472.html
https://ria.ru/20201222/komarovskiy-1590467379.html
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александр горелов, денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, москва, общество

Проценко допустил возможность третьей волны коронавируса

05:31 23.12.2020
 
© Фото : страница Дениса Проценко в FacebookГлавный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко
Главный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : страница Дениса Проценко в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главный врач больницы № 40 в Москве Денис Проценко заявил в беседе с "Российской газетой", что допускает возможность наступления третьей волны коронавирусной инфекции по аналогии с другими эпидемиями.
Специалист отметил, что такой прогноз можно сделать на основе "трезвого исторического анализа". По его словам, ситуация с такими заболеваниями, как птичий, свиной и азиатский грипп, испанка, обострялась трижды. При этом в основном вспышки были сезонными — весной и осенью.
Также медик обратил внимание на улучшение ситуации с загруженностью больниц.
"Сейчас мы не кладем на койку всех пациентов, как весной, когда само слово "ковид" было уже показанием для госпитализации. За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение", — пояснил Проценко.
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Новая мутация коронавируса

Новый "британский" штамм коронавируса — очередная мутация, которая имеет нейтральный характер, заявил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, все РНК-геномные вирусы должны мутировать, чтобы выжить и закрепиться в человеческой популяции.
"И это очередная мутация, которая <...> имеет прежде всего эпидемиологическое значение для того, чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма", — пояснил Горелов.
Эксперт подчеркнул, что информация о большей заразности нового варианта коронавируса "официально не подтверждена".
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, что российские вакцины будут эффективными против нового штамма COVID-19.
По словам главного санитарного врача, ситуация никоим образом не окажет влияния на эффективность вакцины против мутировавших штаммов. Попова уточнила, что Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса.
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Ранее в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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