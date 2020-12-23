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Американские ВВС выполнили "слоновью прогулку" у российских рубежей
Американские ВВС выполнили "слоновью прогулку" у российских рубежей
Американские ВВС с базы Эилсон провели маневры у берегов Аляски. Об этом сообщается на сайте авиабазы. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:32
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россия
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безопасность
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американские ВВС с базы Эилсон провели маневры у берегов Аляски. Об этом сообщается на сайте авиабазы.Отмечается, что в воздух поднялись три десятка истребителей и два самолета-заправщика. В маневрах приняли участие 18 F-35A Lightning II и 12 F-16 Fighting Falcon.В сообщении указывается, что эскадрилья выполнила "слоновью прогулку" — упражнение, при котором самолеты движутся в тесном построении, необходимом для совершения боевых вылетов.По словам командира 354 авиаполка ВВС США Дэвида Скалики, эти маневры проводились не только с целью проверки боеготовности самолетов и экипажей, но и для "демонстрации силы в Арктическом регионе".Российские ВВС за минувший год неоднократно перехватывали американские самолеты в непосредственной близости к границам страны. Действия Вооруженных сил США подвергаются обширной критике со стороны российского руководства. В частности, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в ноябре заявил о необходимости жестче реагировать на подобные провокации — вплоть до уничтожения противника.
https://ria.ru/20201223/ugrozy-1590624800.html
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россия, александр шерин, ввс сша, f-16, f-35, аляска, сша, безопасность

Американские ВВС выполнили "слоновью прогулку" у российских рубежей

20:32 23.12.2020 (обновлено: 22:57 23.12.2020)
 
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американские ВВС с базы Эилсон провели маневры у берегов Аляски. Об этом сообщается на сайте авиабазы.
Отмечается, что в воздух поднялись три десятка истребителей и два самолета-заправщика. В маневрах приняли участие 18 F-35A Lightning II и 12 F-16 Fighting Falcon.
Кремлевская стена - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 18:25
National Interest заявил об угрозе военного столкновения России и США
В сообщении указывается, что эскадрилья выполнила "слоновью прогулку" — упражнение, при котором самолеты движутся в тесном построении, необходимом для совершения боевых вылетов.
По словам командира 354 авиаполка ВВС США Дэвида Скалики, эти маневры проводились не только с целью проверки боеготовности самолетов и экипажей, но и для "демонстрации силы в Арктическом регионе".
Российские ВВС за минувший год неоднократно перехватывали американские самолеты в непосредственной близости к границам страны. Действия Вооруженных сил США подвергаются обширной критике со стороны российского руководства. В частности, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в ноябре заявил о необходимости жестче реагировать на подобные провокации — вплоть до уничтожения противника.
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