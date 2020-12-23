https://ria.ru/20201223/progulka-1590642817.html

Американские ВВС выполнили "слоновью прогулку" у российских рубежей

Американские ВВС выполнили "слоновью прогулку" у российских рубежей

Американские ВВС с базы Эилсон провели маневры у берегов Аляски. Об этом сообщается на сайте авиабазы. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T20:32

2020-12-23T20:32

2020-12-23T22:57

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аляска

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американские ВВС с базы Эилсон провели маневры у берегов Аляски. Об этом сообщается на сайте авиабазы.Отмечается, что в воздух поднялись три десятка истребителей и два самолета-заправщика. В маневрах приняли участие 18 F-35A Lightning II и 12 F-16 Fighting Falcon.В сообщении указывается, что эскадрилья выполнила "слоновью прогулку" — упражнение, при котором самолеты движутся в тесном построении, необходимом для совершения боевых вылетов.По словам командира 354 авиаполка ВВС США Дэвида Скалики, эти маневры проводились не только с целью проверки боеготовности самолетов и экипажей, но и для "демонстрации силы в Арктическом регионе".Российские ВВС за минувший год неоднократно перехватывали американские самолеты в непосредственной близости к границам страны. Действия Вооруженных сил США подвергаются обширной критике со стороны российского руководства. В частности, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в ноябре заявил о необходимости жестче реагировать на подобные провокации — вплоть до уничтожения противника.

https://ria.ru/20201223/ugrozy-1590624800.html

https://ria.ru/20201222/patrulirovanie-1590370731.html

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россия, александр шерин, ввс сша, f-16, f-35, аляска, сша, безопасность