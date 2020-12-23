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"Лиза Алерт" назвала вторую по значимости проблему в России после COVID

"Лиза Алерт" назвала вторую по значимости проблему в России после COVID

Более 20 тысяч людей пропадают и погибают в РФ в год, это сейчас вторая по значимости проблема в стране после смертности от коронавируса, заявил руководитель... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:30

2020-12-23T12:30

2020-12-23T12:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

поисковый отряд "лиза алерт"

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 20 тысяч людей пропадают и погибают в РФ в год, это сейчас вторая по значимости проблема в стране после смертности от коронавируса, заявил руководитель проекта ОНФ "Поиск" и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.Он уточнил, что порядка 16,9 тысячи погибают в год в ДТП. Из-за коронавируса в РФ погибают порядка 40 тысяч людей. Таким образом, смертность среди пропавших без вести находится на втором месте после смертности от COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, поисковый отряд "лиза алерт", общероссийский народный фронт, общество