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"Лиза Алерт" назвала вторую по значимости проблему в России после COVID
"Лиза Алерт" назвала вторую по значимости проблему в России после COVID
Более 20 тысяч людей пропадают и погибают в РФ в год, это сейчас вторая по значимости проблема в стране после смертности от коронавируса, заявил руководитель... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:30
2020-12-23T12:30
2020-12-23T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
поисковый отряд "лиза алерт"
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общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 20 тысяч людей пропадают и погибают в РФ в год, это сейчас вторая по значимости проблема в стране после смертности от коронавируса, заявил руководитель проекта ОНФ "Поиск" и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.Он уточнил, что порядка 16,9 тысячи погибают в год в ДТП. Из-за коронавируса в РФ погибают порядка 40 тысяч людей. Таким образом, смертность среди пропавших без вести находится на втором месте после смертности от COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, поисковый отряд "лиза алерт", общероссийский народный фронт, общество