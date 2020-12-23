https://ria.ru/20201223/privychki-1590606987.html

Эксперты назвали привычки, помогающие похудеть во время сна

Эксперты назвали привычки, помогающие похудеть во время сна

Эксперты рассказали, как лучше всего готовиться ко сну. Об этом пишет издание Today. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:13

2020-12-23T17:13

2020-12-23T17:13

сон

в мире

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, как лучше всего готовиться ко сну. Об этом пишет издание Today.Профессор медицинской школы Университета Южной Каролины Ричард Боган пояснил, что сон может помочь в потере веса.Поэтому Боган предложил составить постоянный график сна. Он напомнил, что среднему взрослому человеку нужно от семи с половиной до девяти часов, чтобы выспаться. По словам диетолога Шарлотты Харрисон, нужно придерживаться графика и в еде. Она отметила, что тело работает в циркадном ритме, который представляет собой 24-часовой график. "Это внутренние часы тела ... Время приема пищи оказывает большое влияние на наш циркадный ритм, поэтому его планирование очень важно. Если организм привык есть с 18 до 20 часов, он знает, когда готовиться к поступлению еды, высвобождая "гормоны голода" и переваривая еду. А затем высвобождает мелатонин, чтобы помочь уснуть", — пояснила диетолог. Если придерживаться такого ритма, то тело можно будет максимально подготовить и получить максимальную пользу от сна и еды.Кроме того, она посоветовала отказаться от плотного ужина — переваривание пищи будет мешать спать по ночам. Однако ложиться голодным также не стоит. Профессор Боган рекомендовал также ограничить употребление алкоголя. Даже один напиток может помешать способности организма сжигать калории. Кроме того, он предложил охладить комнату до 18 градусов и отказаться от использования гаджетов перед сном.

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/tekhnologii-1588976869.html

https://ria.ru/20201015/pitanie-1579777348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сон, в мире