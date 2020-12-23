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Красноярский губернатор привился от коронавируса
Красноярский губернатор привился от коронавируса
Глава Красноярского края Александр Усс во время итоговой пресс-конференции, проходящей в онлайн-режиме в Красноярске, сообщил журналистам, что сделал прививку... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:57
2020-12-23T09:57
александр усс
москва
красноярский край
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общество
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс во время итоговой пресс-конференции, проходящей в онлайн-режиме в Красноярске, сообщил журналистам, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 и не ощутил побочных эффектов."Я прививку сделал. Хотя меня предупреждали о некоторых возрастных ограничениях ... Во время одной из командировок в Москву … Все прошло нормально - я поставил и забыл, никаких симптомов и последствий. Второй компонент через 22 дня мне поставили с таким же результатом", - сказал Усс.Он также сообщил, что на сегодня в край поступило почти 2,5 тысячи доз вакцины.По его словам, в первом полугодии 2021 года в край планируется поставить до миллиона доз вакцины, что позволит привить треть населения.Ранее сообщалось, что в российских регионах началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививки ставят врачам и учителям.
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александр усс, москва, красноярский край, красноярск, общество

Красноярский губернатор привился от коронавируса

09:57 23.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс во время итоговой пресс-конференции, проходящей в онлайн-режиме в Красноярске, сообщил журналистам, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 и не ощутил побочных эффектов.
"Я прививку сделал. Хотя меня предупреждали о некоторых возрастных ограничениях ... Во время одной из командировок в Москву … Все прошло нормально - я поставил и забыл, никаких симптомов и последствий. Второй компонент через 22 дня мне поставили с таким же результатом", - сказал Усс.
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Он также сообщил, что на сегодня в край поступило почти 2,5 тысячи доз вакцины.
"Нам обещают до конца года еще одну тысячу поставить. Сейчас идет кампания, прививки ставятся прежде всего медикам, кто работает в "красных" зонах и еще не переболел. Надо отметить, что каждый пятый из медиков сам переболел … Далее это социальные работники и педагоги", - сказал Усс.
По его словам, в первом полугодии 2021 года в край планируется поставить до миллиона доз вакцины, что позволит привить треть населения.
Ранее сообщалось, что в российских регионах началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививки ставят врачам и учителям.
 
Александр УссМоскваКрасноярский крайКрасноярскОбщество
 
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