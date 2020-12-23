https://ria.ru/20201223/privivka-1590504296.html

Красноярский губернатор привился от коронавируса

Красноярский губернатор привился от коронавируса

Глава Красноярского края Александр Усс во время итоговой пресс-конференции, проходящей в онлайн-режиме в Красноярске, сообщил журналистам, что сделал прививку... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:57

2020-12-23T09:57

2020-12-23T09:57

александр усс

москва

красноярский край

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс во время итоговой пресс-конференции, проходящей в онлайн-режиме в Красноярске, сообщил журналистам, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 и не ощутил побочных эффектов."Я прививку сделал. Хотя меня предупреждали о некоторых возрастных ограничениях ... Во время одной из командировок в Москву … Все прошло нормально - я поставил и забыл, никаких симптомов и последствий. Второй компонент через 22 дня мне поставили с таким же результатом", - сказал Усс.Он также сообщил, что на сегодня в край поступило почти 2,5 тысячи доз вакцины.По его словам, в первом полугодии 2021 года в край планируется поставить до миллиона доз вакцины, что позволит привить треть населения.Ранее сообщалось, что в российских регионах началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививки ставят врачам и учителям.

https://ria.ru/20201223/sputnik-v-1590502221.html

москва

красноярский край

красноярск

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александр усс, москва, красноярский край, красноярск, общество