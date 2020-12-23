https://ria.ru/20201223/prikurivanie-1590630205.html

Названы ошибки, приводящие к серьезным поломкам в автомобиле

Названы ошибки, приводящие к серьезным поломкам в автомобиле

Неправильный запуск автомобильного двигателя при разряженном аккумуляторе может быть опасен для современных автомобилей, считают эксперты портала "АиФ". РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:56

2020-12-23T18:56

2020-12-23T20:02

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Неправильный запуск автомобильного двигателя при разряженном аккумуляторе может быть опасен для современных автомобилей, считают эксперты портала "АиФ".По словам специалистов, риски при "прикуривании" связаны с электронными системами, чувствительными к резким скачкам напряжения, а также с возможными ошибками автомобилистов во время процедуры. Автор статьи подчеркнул, что неправильное подсоединение проводов, в частности при работающем моторе "донора", может привести к замыканиям, оплавлению проводки, выгоранию предохранителей, пожарам, а также к поломке генератора, электронного блока управления и охранной системы.Владельцев автомобилей призвали помнить некоторые простые правила:Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют вовсе отказаться от "прикуривания" современных автомобилей и сразу купить новый аккумулятор.

https://ria.ru/20201213/dvigatel-1589003784.html

https://ria.ru/20201212/avtomobil-1588874405.html

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россия, авто, зима, общество