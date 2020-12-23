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Названы ошибки, приводящие к серьезным поломкам в автомобиле
Названы ошибки, приводящие к серьезным поломкам в автомобиле
Неправильный запуск автомобильного двигателя при разряженном аккумуляторе может быть опасен для современных автомобилей, считают эксперты портала "АиФ". РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:56
2020-12-23T20:02
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Неправильный запуск автомобильного двигателя при разряженном аккумуляторе может быть опасен для современных автомобилей, считают эксперты портала "АиФ".По словам специалистов, риски при "прикуривании" связаны с электронными системами, чувствительными к резким скачкам напряжения, а также с возможными ошибками автомобилистов во время процедуры. Автор статьи подчеркнул, что неправильное подсоединение проводов, в частности при работающем моторе "донора", может привести к замыканиям, оплавлению проводки, выгоранию предохранителей, пожарам, а также к поломке генератора, электронного блока управления и охранной системы.Владельцев автомобилей призвали помнить некоторые простые правила:Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют вовсе отказаться от "прикуривания" современных автомобилей и сразу купить новый аккумулятор.
https://ria.ru/20201213/dvigatel-1589003784.html
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россия, авто, зима, общество

Названы ошибки, приводящие к серьезным поломкам в автомобиле

18:56 23.12.2020 (обновлено: 20:02 23.12.2020)
 
© Depositphotos / jarih"Прикуривание" аккумулятора от другого автомобиля
Прикуривание аккумулятора от другого автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Depositphotos / jarih
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Неправильный запуск автомобильного двигателя при разряженном аккумуляторе может быть опасен для современных автомобилей, считают эксперты портала "АиФ".
По словам специалистов, риски при "прикуривании" связаны с электронными системами, чувствительными к резким скачкам напряжения, а также с возможными ошибками автомобилистов во время процедуры.
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Автор статьи подчеркнул, что неправильное подсоединение проводов, в частности при работающем моторе "донора", может привести к замыканиям, оплавлению проводки, выгоранию предохранителей, пожарам, а также к поломке генератора, электронного блока управления и охранной системы.
Владельцев автомобилей призвали помнить некоторые простые правила:
  • во время процесса мотор "донора" обязательно должен быть выключен;
  • не следует "прикуривать" бензиновые автомобили от дизельных и наоборот;
  • пытаться запустить двигатель с помощью грузовика также нельзя;
  • стоит перепроверять свои действия, чтобы не перепутать полярность батареи;
  • следует изучить порядок снятия и установки клемм и проводов.
Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют вовсе отказаться от "прикуривания" современных автомобилей и сразу купить новый аккумулятор.
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