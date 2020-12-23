https://ria.ru/20201223/pribaltika-1590569058.html
Названы сроки восстановления автобусного сообщения с Прибалтикой
Названы сроки восстановления автобусного сообщения с Прибалтикой
По прогнозам экспертов, автобусные перевозки между Санкт-Петербургом и странами Прибалтики и Финляндией смогут восстановиться в полном объеме не ранее второй... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:41
2020-12-23T14:41
2020-12-23T14:41
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По прогнозам экспертов, автобусные перевозки между Санкт-Петербургом и странами Прибалтики и Финляндией смогут восстановиться в полном объеме не ранее второй половины 2022 года, сообщает Lux Express Group.Однако, есть надежда, что этот процесс начнется в середине следующего года. Эксперты полагают, что количество рейсов между Петербургом и городами соседних стран в первые месяцы после открытия границ будет меньше, чем до момента остановки международного сообщения. Но точное число отправлений автобусов будет зависеть от текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом и от желания путешественников выезжать за пределы своих государств.Сдерживающих факторов может быть несколько. Это необходимость сдавать тест на COVID-19 до отправления и после возвращения (стоимость анализа может составлять до половины от общего бюджета поездки). А также возможная необходимость прививаться от коронавируса перед путешествием (в этом случае доступность вакцины может повлиять на планы туристов). При этом, эксперты считают, что спрос со стороны россиян на поездки в соседние страны будет восстанавливаться быстрее, чем среди жителей Прибалтики и Финляндии. Активность путешественников из России будет зависеть от скорости выдачи Шенгенских виз, срок действия которых истек у большинства туристов за время локдауна.
https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, прибалтика, финляндия, санкт-петербург
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По прогнозам экспертов, автобусные перевозки между Санкт-Петербургом и странами Прибалтики и Финляндией смогут восстановиться в полном объеме не ранее второй половины 2022 года, сообщает Lux Express Group.
Однако, есть надежда, что этот процесс начнется в середине следующего года. Эксперты полагают, что количество рейсов между Петербургом и городами соседних стран в первые месяцы после открытия границ будет меньше, чем до момента остановки международного сообщения. Но точное число отправлений автобусов будет зависеть от текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом и от желания путешественников выезжать за пределы своих государств.
Сдерживающих факторов может быть несколько. Это необходимость сдавать тест на COVID-19 до отправления и после возвращения (стоимость анализа может составлять до половины от общего бюджета поездки). А также возможная необходимость прививаться от коронавируса перед путешествием (в этом случае доступность вакцины может повлиять на планы туристов).
При этом, эксперты считают, что спрос со стороны россиян на поездки в соседние страны будет восстанавливаться быстрее, чем среди жителей Прибалтики и Финляндии. Активность путешественников из России будет зависеть от скорости выдачи Шенгенских виз, срок действия которых истек у большинства туристов за время локдауна.