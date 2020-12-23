Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/prezident-1590545106.html
Госдума одобрила в I чтении право президента претендовать на два срока
Госдума одобрила в I чтении право президента претендовать на два срока
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве нынешнего главы РФ вновь претендовать на два президентских срока. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:52
2020-12-23T12:53
ольга савастьянова
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве нынешнего главы РФ вновь претендовать на два президентских срока.Авторами инициативы выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Ранее проект был одобрен правительством РФ и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом ГД по контролю и регламенту.С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" в закрепляется, что президентом РФ "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа". При этом, отмечается в документе, это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.Кроме того, проект уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков.Также парламентарии предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин РФ, достигший 30 лет."С учетом дополнения статьи 78 Конституции Российской Федерации новой частью 5 в Федеральном законе от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" устанавливается, что председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет", - говорится в пояснительной записке к документу.Также отмечается что проектом вносятся уточнения, связанные с закреплением в Конституции РФ наименования должности "сенатор РФ ", предусматривается требование о постоянном проживании в РФ кандидата в депутаты Госдумы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/putin-1590362284.html
https://ria.ru/20200310/1568373130.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга савастьянова, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика

Госдума одобрила в I чтении право президента претендовать на два срока

12:52 23.12.2020 (обновлено: 12:53 23.12.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве нынешнего главы РФ вновь претендовать на два президентских срока.
Авторами инициативы выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Ранее проект был одобрен правительством РФ и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом ГД по контролю и регламенту.
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 12:33
Путин подписал закон о праве экс-президента быть пожизненным сенатором
С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" в закрепляется, что президентом РФ "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа". При этом, отмечается в документе, это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.
Кроме того, проект уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков.
"Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", - говорится в документе.
Также парламентарии предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин РФ, достигший 30 лет.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.03.2020
10 марта, 12:10Голосование по поправкам в Конституцию
В Совфеде прокомментировали идею о праве Госсовета выбирать президента
"С учетом дополнения статьи 78 Конституции Российской Федерации новой частью 5 в Федеральном законе от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" устанавливается, что председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет", - говорится в пояснительной записке к документу.
Также отмечается что проектом вносятся уточнения, связанные с закреплением в Конституции РФ наименования должности "сенатор РФ ", предусматривается требование о постоянном проживании в РФ кандидата в депутаты Госдумы.
 
Ольга СавастьяноваАндрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
Лента новостейМолния