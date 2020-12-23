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Госдума одобрила в I чтении право президента претендовать на два срока
Госдума одобрила в I чтении право президента претендовать на два срока
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве нынешнего главы РФ вновь претендовать на два президентских срока. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:52
2020-12-23T12:52
2020-12-23T12:53
ольга савастьянова
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
политика
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве нынешнего главы РФ вновь претендовать на два президентских срока.Авторами инициативы выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Ранее проект был одобрен правительством РФ и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом ГД по контролю и регламенту.С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" в закрепляется, что президентом РФ "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа". При этом, отмечается в документе, это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.Кроме того, проект уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков.Также парламентарии предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин РФ, достигший 30 лет."С учетом дополнения статьи 78 Конституции Российской Федерации новой частью 5 в Федеральном законе от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" устанавливается, что председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет", - говорится в пояснительной записке к документу.Также отмечается что проектом вносятся уточнения, связанные с закреплением в Конституции РФ наименования должности "сенатор РФ ", предусматривается требование о постоянном проживании в РФ кандидата в депутаты Госдумы.
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ольга савастьянова, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве нынешнего главы РФ вновь претендовать на два президентских срока.
Авторами инициативы выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова
, а также сенатор Андрей Клишас
. Ранее проект был одобрен правительством РФ и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом ГД по контролю и регламенту.
С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" в закрепляется, что президентом РФ "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа". При этом, отмечается в документе, это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.
Кроме того, проект уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков.
"Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", - говорится в документе.
Также парламентарии предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин РФ, достигший 30 лет.
"С учетом дополнения статьи 78 Конституции Российской Федерации
новой частью 5 в Федеральном законе от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" устанавливается, что председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет", - говорится в пояснительной записке к документу.
Также отмечается что проектом вносятся уточнения, связанные с закреплением в Конституции РФ наименования должности "сенатор РФ ", предусматривается требование о постоянном проживании в РФ кандидата в депутаты Госдумы.