Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/premiya-1590601483.html
Медиагруппе "Россия сегодня" вручена премия "МедиаТЭК"-2020
Медиагруппе "Россия сегодня" вручена премия "МедиаТЭК"-2020
Первого места в специальной номинации "ТЭК в фокусе стран БРИКС" VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"-2020 была удостоена медиагруппа "Россия сегодня". Награда РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:49
2020-12-23T16:49
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590542967_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_ccf9725d729a722ecbe32e7fefa112c0.jpg
МОСКВА, 23 дек, - РИА Новости. Первого места в специальной номинации "ТЭК в фокусе стран БРИКС" VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"-2020 была удостоена медиагруппа "Россия сегодня". Награда была вручена генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня", члену экспертного совета конкурса Дмитрию Киселеву в рамках торжественной церемонии награждения победителей "МедиаТЭК"-2020, прошедшей в среду в пресс-центре агентства на Зубовском бульваре, 4. Получая награду из рук Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, Киселев сказал: "Огромное спасибо за эту высокую награду. То, что мы собрались здесь сегодня, и по какому поводу, и сколь активно все участвовали в этом конкурсе в это труднейшее время, говорит о том, что у нас есть не только энергетическая журналистика, но есть и энергия во всей стране. Потому что журналисты, которые занимаются тематикой ТЭК, это - часть общего журналистского корпуса, а общий журналистский корпус – это часть нашего народа". Он также подчеркнул, что проходящая церемония для него символична: "Мы как раз говорили между собой, ожидая эту церемонию, и сравнивали то, как прошла этот год Россия, и как прошла его, например, Британия. И если вы посмотрите, что там происходит, это – полная деградация некогда великой империи. И посмотрите, как с высоко поднятой головой Россия заканчивает этот год. С крупнейшим в мире топливно-энергетическим комплексом. Мы вчера смотрели встречу вице-премьера с Президентом, и для меня лично была очень приятна констатация того, сколь велик запас прочности в этой сфере. И правильно Дмитрий Сергеевич сказал, что искусственный интеллект начинается с розетки, так что вот это мероприятие сегодня – это просто символ очень большого дела всей страны".Всероссийский конкурс для СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК" проводится с 2015 года. Его цель - стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, КОТ. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20201215/premiya-1589396678.html
https://ria.ru/20201022/rekonstruktsiya-1581027457.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590542967_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1d2469bb3bc59cd69bb26d9039c1fdbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миа "россия сегодня", дмитрий киселев, новости агентства

Медиагруппе "Россия сегодня" вручена премия "МедиаТЭК"-2020

16:49 23.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек, - РИА Новости. Первого места в специальной номинации "ТЭК в фокусе стран БРИКС" VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"-2020 была удостоена медиагруппа "Россия сегодня". Награда была вручена генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня", члену экспертного совета конкурса Дмитрию Киселеву в рамках торжественной церемонии награждения победителей "МедиаТЭК"-2020, прошедшей в среду в пресс-центре агентства на Зубовском бульваре, 4.
Получая награду из рук Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, Киселев сказал: "Огромное спасибо за эту высокую награду. То, что мы собрались здесь сегодня, и по какому поводу, и сколь активно все участвовали в этом конкурсе в это труднейшее время, говорит о том, что у нас есть не только энергетическая журналистика, но есть и энергия во всей стране. Потому что журналисты, которые занимаются тематикой ТЭК, это - часть общего журналистского корпуса, а общий журналистский корпус – это часть нашего народа".
Здание МИА Россия сегодня после реконструкции Садового кольца в рамках проекта Моя улица - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 20:33
Проекты "России сегодня" удостоены премий Eventiada IPRA GWA
Он также подчеркнул, что проходящая церемония для него символична: "Мы как раз говорили между собой, ожидая эту церемонию, и сравнивали то, как прошла этот год Россия, и как прошла его, например, Британия. И если вы посмотрите, что там происходит, это – полная деградация некогда великой империи. И посмотрите, как с высоко поднятой головой Россия заканчивает этот год. С крупнейшим в мире топливно-энергетическим комплексом. Мы вчера смотрели встречу вице-премьера с Президентом, и для меня лично была очень приятна констатация того, сколь велик запас прочности в этой сфере. И правильно Дмитрий Сергеевич сказал, что искусственный интеллект начинается с розетки, так что вот это мероприятие сегодня – это просто символ очень большого дела всей страны".
Всероссийский конкурс для СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК" проводится с 2015 года. Его цель - стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.
Кадр из проекта Неизвестный знаменосец - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 16:2375 лет Великой Победы
VR-проект МИА "Россия сегодня" о ВОВ рекомендовали к изучению в школах
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, КОТ. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
МИА "Россия сегодня"Дмитрий КиселевНовости агентства
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
Лента новостейМолния