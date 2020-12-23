https://ria.ru/20201223/premiya-1590601483.html

Медиагруппе "Россия сегодня" вручена премия "МедиаТЭК"-2020

Медиагруппе "Россия сегодня" вручена премия "МедиаТЭК"-2020

Первого места в специальной номинации "ТЭК в фокусе стран БРИКС" VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"-2020 была удостоена медиагруппа "Россия сегодня". Награда РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:49

2020-12-23T16:49

2020-12-23T16:49

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

новости агентства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590542967_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_ccf9725d729a722ecbe32e7fefa112c0.jpg

МОСКВА, 23 дек, - РИА Новости. Первого места в специальной номинации "ТЭК в фокусе стран БРИКС" VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"-2020 была удостоена медиагруппа "Россия сегодня". Награда была вручена генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня", члену экспертного совета конкурса Дмитрию Киселеву в рамках торжественной церемонии награждения победителей "МедиаТЭК"-2020, прошедшей в среду в пресс-центре агентства на Зубовском бульваре, 4. Получая награду из рук Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, Киселев сказал: "Огромное спасибо за эту высокую награду. То, что мы собрались здесь сегодня, и по какому поводу, и сколь активно все участвовали в этом конкурсе в это труднейшее время, говорит о том, что у нас есть не только энергетическая журналистика, но есть и энергия во всей стране. Потому что журналисты, которые занимаются тематикой ТЭК, это - часть общего журналистского корпуса, а общий журналистский корпус – это часть нашего народа". Он также подчеркнул, что проходящая церемония для него символична: "Мы как раз говорили между собой, ожидая эту церемонию, и сравнивали то, как прошла этот год Россия, и как прошла его, например, Британия. И если вы посмотрите, что там происходит, это – полная деградация некогда великой империи. И посмотрите, как с высоко поднятой головой Россия заканчивает этот год. С крупнейшим в мире топливно-энергетическим комплексом. Мы вчера смотрели встречу вице-премьера с Президентом, и для меня лично была очень приятна констатация того, сколь велик запас прочности в этой сфере. И правильно Дмитрий Сергеевич сказал, что искусственный интеллект начинается с розетки, так что вот это мероприятие сегодня – это просто символ очень большого дела всей страны".Всероссийский конкурс для СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК" проводится с 2015 года. Его цель - стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, КОТ. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20201215/premiya-1589396678.html

https://ria.ru/20201022/rekonstruktsiya-1581027457.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", дмитрий киселев, новости агентства