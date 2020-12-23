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Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий
Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий
В период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, а количество участников должно быть до 50 человек, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:42
2020-12-23T17:42
2020-12-23T17:53
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анна попова
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, а количество участников должно быть до 50 человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Что в методических рекомендациях: сократить количество участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50 человек. То есть, если это значимое скопление людей, то их количество не должно быть очень большим... Мы считаем, что наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе, не в помещении", - сказала Попова на брифинге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество