https://ria.ru/20201223/prazdnik-1590615205.html

Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий

Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий

В период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, а количество участников должно быть до 50 человек, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:42

2020-12-23T17:42

2020-12-23T17:53

новый год—2021

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

новый год

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590247360_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_5033dd3d277399bdb8cb0bec07435fb8.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, а количество участников должно быть до 50 человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Что в методических рекомендациях: сократить количество участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50 человек. То есть, если это значимое скопление людей, то их количество не должно быть очень большим... Мы считаем, что наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе, не в помещении", - сказала Попова на брифинге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество