https://ria.ru/20201223/pomilovanie-1590488192.html
Трамп помиловал экс-советника, осужденного в рамках "российского дела"
Трамп помиловал экс-советника, осужденного в рамках "российского дела"
Президент США Дональд Трамп во вторник указом помиловал 15 ранее осужденных, в том числе бывшего сотрудника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса и... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T03:50
2020-12-23T03:50
2020-12-23T04:03
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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник указом помиловал 15 ранее осужденных, в том числе бывшего сотрудника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса и бывших членов конгресса, сообщила пресс-служба Белого дома.Пападопулос был осужден в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который ввел расследования "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году. Пападопулоса обвинили в даче ложных показаний.Как сообщил президент в связи с помилованием, оно "поможет исправить ошибки, допущенные командой Мюллера в отношении многих людей".Помимо Пападопулоса, в списке помилованных также осужденный в ходе расследования Мюллера гражданин Дании Алекс Ван Дер Зваан, а также осужденные в 2019 году члены конгресса: конгрессмен от Калифорнии Дункан Хантер, признавший вину в присвоении средств предвыборной кампании, и конгрессмен от Нью-Йорка Крисс Коллинс, признавший вину в финансовых махинациях.
https://ria.ru/20181026/1531508006.html
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вашингтон, дональд трамп, роберт мюллер, дания, калифорния, сша, в мире