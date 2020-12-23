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Трамп помиловал экс-советника, осужденного в рамках "российского дела"
Трамп помиловал экс-советника, осужденного в рамках "российского дела"
Президент США Дональд Трамп во вторник указом помиловал 15 ранее осужденных, в том числе бывшего сотрудника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса и... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T03:50
2020-12-23T04:03
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник указом помиловал 15 ранее осужденных, в том числе бывшего сотрудника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса и бывших членов конгресса, сообщила пресс-служба Белого дома.Пападопулос был осужден в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который ввел расследования "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году. Пападопулоса обвинили в даче ложных показаний.Как сообщил президент в связи с помилованием, оно "поможет исправить ошибки, допущенные командой Мюллера в отношении многих людей".Помимо Пападопулоса, в списке помилованных также осужденный в ходе расследования Мюллера гражданин Дании Алекс Ван Дер Зваан, а также осужденные в 2019 году члены конгресса: конгрессмен от Калифорнии Дункан Хантер, признавший вину в присвоении средств предвыборной кампании, и конгрессмен от Нью-Йорка Крисс Коллинс, признавший вину в финансовых махинациях.
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вашингтон, дональд трамп, роберт мюллер, дания, калифорния, сша, в мире

Трамп помиловал экс-советника, осужденного в рамках "российского дела"

03:50 23.12.2020 (обновлено: 04:03 23.12.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник указом помиловал 15 ранее осужденных, в том числе бывшего сотрудника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса и бывших членов конгресса, сообщила пресс-служба Белого дома.
Пападопулос был осужден в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который ввел расследования "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году. Пападопулоса обвинили в даче ложных показаний.
Как сообщил президент в связи с помилованием, оно "поможет исправить ошибки, допущенные командой Мюллера в отношении многих людей".
Помимо Пападопулоса, в списке помилованных также осужденный в ходе расследования Мюллера гражданин Дании Алекс Ван Дер Зваан, а также осужденные в 2019 году члены конгресса: конгрессмен от Калифорнии Дункан Хантер, признавший вину в присвоении средств предвыборной кампании, и конгрессмен от Нью-Йорка Крисс Коллинс, признавший вину в финансовых махинациях.
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