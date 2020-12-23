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Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
Внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних аксессуаров может стать переносчиком коронавируса, считают опрошенные РИА Новости врачи: например, на... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T06:36
2020-12-23T06:36
2020-12-23T06:36
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
подарки
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
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Через эти подарки легче всего передается коронавирус
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних аксессуаров может стать переносчиком коронавируса, считают опрошенные РИА Новости врачи: например, на картонных поверхностях вирус способен сохраняться до суток, а на пластиковых и металлических – до трех дней.С учётом этого, отмечает Ненастина, внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком опасного вируса. Кроме этого, бактерии часто процветают в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Коронавирус же дольше живет на твердых поверхностях, включая пластик и нержавеющую сталь."Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках", - советует Ненастина.В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рекомендует по приходе домой обработать купленные вещи дезинфицирующим средством."Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты – просто хорошо помыть проточной водой", - сказал Жемчугов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, подарки, коронавирус covid-19, россия, москва, общество
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних аксессуаров может стать переносчиком коронавируса, считают опрошенные РИА Новости врачи: например, на картонных поверхностях вирус способен сохраняться до суток, а на пластиковых и металлических – до трех дней.
"Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических – до трех дней", - сказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
С учётом этого, отмечает Ненастина, внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком опасного вируса. Кроме этого, бактерии часто процветают в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Коронавирус же дольше живет на твердых поверхностях, включая пластик и нержавеющую сталь.
"Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках", - советует Ненастина.
В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
рекомендует по приходе домой обработать купленные вещи дезинфицирующим средством.
"Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты – просто хорошо помыть проточной водой", - сказал Жемчугов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.