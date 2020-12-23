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Платошкин останется под домашним арестом до марта
Платошкин останется под домашним арестом до марта
Басманный суд продлил до 2 марта домашний арест политолога и лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, обвиняемого в склонении людей к массовым... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:11
2020-12-23T22:53
николай платошкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Басманный суд продлил до 2 марта домашний арест политолога и лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, обвиняемого в склонении людей к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.В начале июня СК России возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Детали фабулы не раскрываются.Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.Виновным себя политолог не считает.
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николай платошкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, хабаровский край, происшествия

Платошкин останется под домашним арестом до марта

15:11 23.12.2020 (обновлено: 22:53 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Басманный суд продлил до 2 марта домашний арест политолога и лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, обвиняемого в склонении людей к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Басманным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Платошкину до 2 марта", — сказала собеседница агентства.

В начале июня СК России возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Детали фабулы не раскрываются.
Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 15:33
Мосгорсуд отказался освободить политолога Платошкина
Виновным себя политолог не считает.
 
Николай ПлатошкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРГосдума РФХабаровский крайПроисшествия
 
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