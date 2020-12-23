https://ria.ru/20201223/platoshkin-1590577897.html

Платошкин останется под домашним арестом до марта

Платошкин останется под домашним арестом до марта

Басманный суд продлил до 2 марта домашний арест политолога и лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, обвиняемого в склонении людей к массовым... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:11

2020-12-23T15:11

2020-12-23T22:53

николай платошкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

лдпр

госдума рф

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Басманный суд продлил до 2 марта домашний арест политолога и лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, обвиняемого в склонении людей к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.В начале июня СК России возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Детали фабулы не раскрываются.Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.Виновным себя политолог не считает.

https://ria.ru/20200831/platoshkin-1576535147.html

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хабаровский край

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николай платошкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, хабаровский край, происшествия