https://ria.ru/20201223/pamyatnik-1590535021.html

СК возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве

СК возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:19

2020-12-23T12:19

2020-12-23T12:54

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Следствием установлено, что не позднее 25 ноября неизвестные облили краской памятник бойцам Красной армии и могильные плиты на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики.Петренко пояснила, что на этом месте захоронены 86 воинов 166-й стрелковой дивизии, погибшие при освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков."Подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР ... Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20201013/pamyatnik-1579552494.html

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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), литва, происшествия