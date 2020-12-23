СК возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве
12:19 23.12.2020 (обновлено: 12:54 23.12.2020)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "осквернение символов воинской славы России, совершенное публично", - сказала она.
Следствием установлено, что не позднее 25 ноября неизвестные облили краской памятник бойцам Красной армии и могильные плиты на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики.
Петренко пояснила, что на этом месте захоронены 86 воинов 166-й стрелковой дивизии, погибшие при освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков.
"Подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР ... Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - добавила Петренко.
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