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СК возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве
СК возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:19
2020-12-23T12:54
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литва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Следствием установлено, что не позднее 25 ноября неизвестные облили краской памятник бойцам Красной армии и могильные плиты на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики.Петренко пояснила, что на этом месте захоронены 86 воинов 166-й стрелковой дивизии, погибшие при освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков."Подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР ... Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - добавила Петренко.
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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), литва, происшествия

СК возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве

12:19 23.12.2020 (обновлено: 12:54 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "осквернение символов воинской славы России, совершенное публично", - сказала она.
Следствием установлено, что не позднее 25 ноября неизвестные облили краской памятник бойцам Красной армии и могильные плиты на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики.
Петренко пояснила, что на этом месте захоронены 86 воинов 166-й стрелковой дивизии, погибшие при освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков.
"Подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР ... Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - добавила Петренко.
Памятник Советской армии в Софии - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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В Софии осквернили памятник Советской Армии
 
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