https://ria.ru/20201223/pamyat-1590559770.html

Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунная память о коронавирусе

Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунная память о коронавирусе

Австралийские ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом люди сохраняют иммунную память о патогене спустя восемь месяцев после заражения, сообщается в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:03

2020-12-23T14:03

2020-12-23T15:02

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Австралийские ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом люди сохраняют иммунную память о патогене спустя восемь месяцев после заражения, сообщается в пресс-релизе на сайте Университета Монаша.Исследование проводилось группой ученых из отделения иммунологии и патологии австралийского университета Монаша и исследовательского альянса Альфреда, который включает в себя университет Монаша, больницу Альфреда и институт Бернета. Исследование было опубликовано в журнале Science Immunology.Ученые выявили, что особые иммунные B-клетки сохраняют память о вирусе и при повторном проникновении патогена в организм быстро запускают выработку защитных антител. Исследователи набрали группу из 25 пациентов с COVID-19 и взяли у них 36 образцов крови с 4 дня до 242 дня после инфицирования. Как и во время других подобных исследований, антитела к вирусу начали вырабатываться на 20 день после инфицирования.Однако у всех пациентов сохранились B-клетки иммунной памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2 - шиповидный белок и нуклеокапсидный белок. Эти специфические B-клетки памяти стабильно присутствовали и через 8 месяцев после инфицирования.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201223/mladentsy-1590517773.html

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590554300.html

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