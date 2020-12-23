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Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунная память о коронавирусе
Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунная память о коронавирусе
Австралийские ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом люди сохраняют иммунную память о патогене спустя восемь месяцев после заражения, сообщается в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:03
2020-12-23T14:03
2020-12-23T15:02
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Австралийские ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом люди сохраняют иммунную память о патогене спустя восемь месяцев после заражения, сообщается в пресс-релизе на сайте Университета Монаша.Исследование проводилось группой ученых из отделения иммунологии и патологии австралийского университета Монаша и исследовательского альянса Альфреда, который включает в себя университет Монаша, больницу Альфреда и институт Бернета. Исследование было опубликовано в журнале Science Immunology.Ученые выявили, что особые иммунные B-клетки сохраняют память о вирусе и при повторном проникновении патогена в организм быстро запускают выработку защитных антител. Исследователи набрали группу из 25 пациентов с COVID-19 и взяли у них 36 образцов крови с 4 дня до 242 дня после инфицирования. Как и во время других подобных исследований, антитела к вирусу начали вырабатываться на 20 день после инфицирования.Однако у всех пациентов сохранились B-клетки иммунной памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2 - шиповидный белок и нуклеокапсидный белок. Эти специфические B-клетки памяти стабильно присутствовали и через 8 месяцев после инфицирования.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Австралийские ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом
люди сохраняют иммунную память о патогене спустя восемь месяцев после заражения, сообщается в пресс-релизе на сайте Университета Монаша.
"Исследование является веским доказательством того, что вакцины против вируса SARS-CoV-2, вероятно, будут работать длительный период времени", - говорится в документе. Ранее многие исследования показывали, что первые антитела к коронавирусу исчезают спустя несколько месяцев, что вызвало опасения относительно эффективности вакцинации.
Исследование проводилось группой ученых из отделения иммунологии и патологии австралийского университета Монаша и исследовательского альянса Альфреда, который включает в себя университет Монаша, больницу Альфреда и институт Бернета. Исследование было опубликовано в журнале Science Immunology.
Ученые выявили, что особые иммунные B-клетки сохраняют память о вирусе и при повторном проникновении патогена в организм быстро запускают выработку защитных антител. Исследователи набрали группу из 25 пациентов с COVID-19 и взяли у них 36 образцов крови с 4 дня до 242 дня после инфицирования. Как и во время других подобных исследований, антитела к вирусу начали вырабатываться на 20 день после инфицирования.
Однако у всех пациентов сохранились B-клетки иммунной памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2 - шиповидный белок и нуклеокапсидный белок. Эти специфические B-клетки памяти стабильно присутствовали и через 8 месяцев после инфицирования.
"Эти результаты важны, так как определенно показывают, что инфицированные вирусом COVID-19 пациенты на самом деле сохраняют иммунитет к вирусу и болезни", - заявил доцент университета Монаша Менно ван Зелм. По его словам, это объясняет малое число примеров истинного повторного заражения среди миллионов людей по всему миру, у которых был выявлен коронавирус. Новое исследование дает надежду, что разработанные вакцины обеспечат длительную защиту.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф