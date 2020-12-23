https://ria.ru/20201223/operatsii-1590598964.html

ПСБ втрое увеличил число операций расчетно-кассового сопровождения ГОЗ

ПСБ втрое увеличил число операций расчетно-кассового сопровождения ГОЗ

ПСБ втрое увеличил количество операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа (ГОЗ), сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:41

2020-12-23T16:41

2020-12-23T16:41

банк псб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ПСБ втрое увеличил количество операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа (ГОЗ), сообщает пресс-служба банка."По итогам 2020 года максимальное количество операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа, проведенных в системе дистанционного банковского обслуживания ПСБ PSB Corporate, достигло почти 30 тысяч в день. Это в три раза выше, чем в 2018 году, когда банк только приступил к работе в области сопровождения ГОЗ. Кроме того, с начала года на 25% выросла клиентская база ПСБ по сопровождению ГОЗ". - говорится в пресс-срелизе.Пресс-служба отмечает, что системе PSB Corporate предприятия оборонно-промышленного комплекса в системе PSB Corporate осуществляют платежи с отдельных банковских счетов, ведут справочники подтверждающих документов, в режиме онлайн взаимодействуют с контролером, а банк ведет предварительный контроль целевого использования кредитных средств при выдаче на отдельные счета. "Этот функционал позволяет исключить риск использования кредитных средств не по назначению, риск исполнения платежных поручений за счет собственных средств и значительно увеличивает скорость обработки заявлений на транш", - подчеркивает пресс-служба.Пресс-служба отмечает, что сейчас банк для предприятий ОПК разрабатывает новый функционал в PSB Corporate - в обновленной системе клиенты смогут оперативно контролировать лимиты и расходы на контракты со своими исполнителями, а также вести электронный документооборот со своими контрагентами, вплоть до заключения договоров.

https://ria.ru/20201218/reshenie-1589894373.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика