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В Омске мужчина поймал знакомую на краже при помощи мышеловки
В Омске мужчина поймал знакомую на краже при помощи мышеловки
Житель Омска установил мышеловку в сейфе в своей квартире после того, как обнаружил пропажу оттуда денег и золотого браслета - в итоге в капкан попалась его... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:48
2020-12-23T09:48
2020-12-23T09:48
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 23 дек - РИА Новости. Житель Омска установил мышеловку в сейфе в своей квартире после того, как обнаружил пропажу оттуда денег и золотого браслета - в итоге в капкан попалась его знакомая, попытавшаяся снова совершить кражу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.По версии следствия, в октябре этого года 35-летняя жительница Омска была в гостях у своего знакомого и открыла связкой ключей сейф, который был в квартире. Женщина взяла оттуда 50 тысяч рублей и золотой браслет стоимостью 60 тысяч рублей. Воспользовавшись тем, что хозяин дома уснул, омичка ушла из квартиры с похищенным. Пропажу владелец обнаружил на следующий день и, решив, что кроме его знакомой никто больше не быть похитителем, решил проверить свою версию."Он вновь пригласил обвиняемую в гости, предварительно поставив в сейф мышеловку. Когда девушка пришла, потерпевший сделал вид, что уснул. В этот момент обвиняемая решила снова взять из сейфа денежные средства, однако в этот момент сработала мышеловка", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.Было возбуждено уголовное дело, по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). В ходе расследования гостья, попавшаяся в мышеловку, признала свою вину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Омска.
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омская область, омск, происшествия
ОМСК, 23 дек - РИА Новости.
Житель Омска
установил мышеловку в сейфе в своей квартире после того, как обнаружил пропажу оттуда денег и золотого браслета - в итоге в капкан попалась его знакомая, попытавшаяся снова совершить кражу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области
.
По версии следствия, в октябре этого года 35-летняя жительница Омска была в гостях у своего знакомого и открыла связкой ключей сейф, который был в квартире. Женщина взяла оттуда 50 тысяч рублей и золотой браслет стоимостью 60 тысяч рублей. Воспользовавшись тем, что хозяин дома уснул, омичка ушла из квартиры с похищенным. Пропажу владелец обнаружил на следующий день и, решив, что кроме его знакомой никто больше не быть похитителем, решил проверить свою версию.
"Он вновь пригласил обвиняемую в гости, предварительно поставив в сейф мышеловку. Когда девушка пришла, потерпевший сделал вид, что уснул. В этот момент обвиняемая решила снова взять из сейфа денежные средства, однако в этот момент сработала мышеловка", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Было возбуждено уголовное дело, по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). В ходе расследования гостья, попавшаяся в мышеловку, признала свою вину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Омска.