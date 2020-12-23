Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/omsk-1590503518.html
В Омске мужчина поймал знакомую на краже при помощи мышеловки
В Омске мужчина поймал знакомую на краже при помощи мышеловки
Житель Омска установил мышеловку в сейфе в своей квартире после того, как обнаружил пропажу оттуда денег и золотого браслета - в итоге в капкан попалась его... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:48
2020-12-23T09:48
омская область
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ОМСК, 23 дек - РИА Новости. Житель Омска установил мышеловку в сейфе в своей квартире после того, как обнаружил пропажу оттуда денег и золотого браслета - в итоге в капкан попалась его знакомая, попытавшаяся снова совершить кражу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.По версии следствия, в октябре этого года 35-летняя жительница Омска была в гостях у своего знакомого и открыла связкой ключей сейф, который был в квартире. Женщина взяла оттуда 50 тысяч рублей и золотой браслет стоимостью 60 тысяч рублей. Воспользовавшись тем, что хозяин дома уснул, омичка ушла из квартиры с похищенным. Пропажу владелец обнаружил на следующий день и, решив, что кроме его знакомой никто больше не быть похитителем, решил проверить свою версию."Он вновь пригласил обвиняемую в гости, предварительно поставив в сейф мышеловку. Когда девушка пришла, потерпевший сделал вид, что уснул. В этот момент обвиняемая решила снова взять из сейфа денежные средства, однако в этот момент сработала мышеловка", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.Было возбуждено уголовное дело, по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). В ходе расследования гостья, попавшаяся в мышеловку, признала свою вину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Омска.
https://ria.ru/20200921/podzhog-1577561440.html
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
омская область, омск, происшествия

В Омске мужчина поймал знакомую на краже при помощи мышеловки

09:48 23.12.2020
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ОМСК, 23 дек - РИА Новости. Житель Омска установил мышеловку в сейфе в своей квартире после того, как обнаружил пропажу оттуда денег и золотого браслета - в итоге в капкан попалась его знакомая, попытавшаяся снова совершить кражу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
По версии следствия, в октябре этого года 35-летняя жительница Омска была в гостях у своего знакомого и открыла связкой ключей сейф, который был в квартире. Женщина взяла оттуда 50 тысяч рублей и золотой браслет стоимостью 60 тысяч рублей. Воспользовавшись тем, что хозяин дома уснул, омичка ушла из квартиры с похищенным. Пропажу владелец обнаружил на следующий день и, решив, что кроме его знакомой никто больше не быть похитителем, решил проверить свою версию.
"Он вновь пригласил обвиняемую в гости, предварительно поставив в сейф мышеловку. Когда девушка пришла, потерпевший сделал вид, что уснул. В этот момент обвиняемая решила снова взять из сейфа денежные средства, однако в этот момент сработала мышеловка", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Было возбуждено уголовное дело, по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). В ходе расследования гостья, попавшаяся в мышеловку, признала свою вину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Омска.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 17:03
На Урале пьяный мужчина обиделся на знакомого и поджег его
 
Омская областьОмскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
Лента новостейМолния