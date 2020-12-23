https://ria.ru/20201223/omsk-1590503518.html

В Омске мужчина поймал знакомую на краже при помощи мышеловки

В Омске мужчина поймал знакомую на краже при помощи мышеловки

Житель Омска установил мышеловку в сейфе в своей квартире после того, как обнаружил пропажу оттуда денег и золотого браслета - в итоге в капкан попалась его... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:48

2020-12-23T09:48

2020-12-23T09:48

омская область

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ОМСК, 23 дек - РИА Новости. Житель Омска установил мышеловку в сейфе в своей квартире после того, как обнаружил пропажу оттуда денег и золотого браслета - в итоге в капкан попалась его знакомая, попытавшаяся снова совершить кражу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.По версии следствия, в октябре этого года 35-летняя жительница Омска была в гостях у своего знакомого и открыла связкой ключей сейф, который был в квартире. Женщина взяла оттуда 50 тысяч рублей и золотой браслет стоимостью 60 тысяч рублей. Воспользовавшись тем, что хозяин дома уснул, омичка ушла из квартиры с похищенным. Пропажу владелец обнаружил на следующий день и, решив, что кроме его знакомой никто больше не быть похитителем, решил проверить свою версию."Он вновь пригласил обвиняемую в гости, предварительно поставив в сейф мышеловку. Когда девушка пришла, потерпевший сделал вид, что уснул. В этот момент обвиняемая решила снова взять из сейфа денежные средства, однако в этот момент сработала мышеловка", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.Было возбуждено уголовное дело, по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). В ходе расследования гостья, попавшаяся в мышеловку, признала свою вину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Омска.

https://ria.ru/20200921/podzhog-1577561440.html

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, омск, происшествия