США ввели визовые ограничения против 39 белорусов за "подрыв демократии"
19:11 23.12.2020 (обновлено: 19:32 23.12.2020)
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к "подрыву белорусской демократии", заявил в среду госсекретарь Майк Помпео.
"Государственный департамент предпринял шаги, ... определив 39 лиц, ответственных за подрыв белорусской демократии, и ввел визовые ограничения в их отношении", - говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом.
Всего на сегодня под такими ограничениями в этой связи находятся 63 человека, говорится в документе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.
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