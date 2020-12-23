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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201223/ogranicheniya-1590632508.html
США ввели визовые ограничения против 39 белорусов за "подрыв демократии"
США ввели визовые ограничения против 39 белорусов за "подрыв демократии"
Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к "подрыву белорусской демократии", заявил в среду госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:11
2020-12-23T19:32
протесты в белоруссии
майк помпео
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к "подрыву белорусской демократии", заявил в среду госсекретарь Майк Помпео.Всего на сегодня под такими ограничениями в этой связи находятся 63 человека, говорится в документе.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.
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майк помпео, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

США ввели визовые ограничения против 39 белорусов за "подрыв демократии"

19:11 23.12.2020 (обновлено: 19:32 23.12.2020)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к "подрыву белорусской демократии", заявил в среду госсекретарь Майк Помпео.

"Государственный департамент предпринял шаги, ... определив 39 лиц, ответственных за подрыв белорусской демократии, и ввел визовые ограничения в их отношении", - говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом.

Всего на сегодня под такими ограничениями в этой связи находятся 63 человека, говорится в документе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.
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Протесты в БелоруссииМайк ПомпеоАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
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