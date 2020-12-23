https://ria.ru/20201223/ogranicheniya-1590494548.html

В китайском городе у границ России снимают транспортные ограничения

В китайском городе у границ России снимают транспортные ограничения

В китайском городе Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия, расположенном на границе с Забайкальским краем, отменяют транспортные... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:01

2020-12-23T08:01

2020-12-23T09:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

внутренняя монголия

китай

забайкальский край

в мире

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ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. В китайском городе Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия, расположенном на границе с Забайкальским краем, отменяют транспортные ограничения, введенные из-за нескольких случаев COVID-19.Тем не менее, напоминают власти, сохраняется необходимость носить маски в общественном транспорте и соблюдать социальную дистанцию.Два случая COVID-19 выявили в Маньчжурии 21 ноября. После этого власти решили протестировать на коронавирус всех жителей города (более 170 тысяч человек). В результате тестирования обнаружились новые случаи заражения, в городе ввели транспортные ограничения, закрыли развлекательные учреждения, приостановили занятия в детских садах и школах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/kitay-1590051713.html

внутренняя монголия

китай

забайкальский край

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2020

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