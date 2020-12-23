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В китайском городе у границ России снимают транспортные ограничения
В китайском городе у границ России снимают транспортные ограничения
В китайском городе Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия, расположенном на границе с Забайкальским краем, отменяют транспортные... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T08:01
2020-12-23T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
внутренняя монголия
китай
забайкальский край
в мире
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ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. В китайском городе Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия, расположенном на границе с Забайкальским краем, отменяют транспортные ограничения, введенные из-за нескольких случаев COVID-19.Тем не менее, напоминают власти, сохраняется необходимость носить маски в общественном транспорте и соблюдать социальную дистанцию.Два случая COVID-19 выявили в Маньчжурии 21 ноября. После этого власти решили протестировать на коронавирус всех жителей города (более 170 тысяч человек). В результате тестирования обнаружились новые случаи заражения, в городе ввели транспортные ограничения, закрыли развлекательные учреждения, приостановили занятия в детских садах и школах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, внутренняя монголия, китай, забайкальский край, в мире

В китайском городе у границ России снимают транспортные ограничения

08:01 23.12.2020 (обновлено: 09:27 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. В китайском городе Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия, расположенном на границе с Забайкальским краем, отменяют транспортные ограничения, введенные из-за нескольких случаев COVID-19.

"Начиная с 25 декабря полностью восстанавливаются авиационные, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки, а также движение городского общественного транспорта", — говорится в сообщении местного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Тем не менее, напоминают власти, сохраняется необходимость носить маски в общественном транспорте и соблюдать социальную дистанцию.
Два случая COVID-19 выявили в Маньчжурии 21 ноября. После этого власти решили протестировать на коронавирус всех жителей города (более 170 тысяч человек). В результате тестирования обнаружились новые случаи заражения, в городе ввели транспортные ограничения, закрыли развлекательные учреждения, приостановили занятия в детских садах и школах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Внутренняя МонголияКитайЗабайкальский крайВ мире
 
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