В китайском городе у границ России снимают транспортные ограничения
08:01 23.12.2020 (обновлено: 09:27 23.12.2020)
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. В китайском городе Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия, расположенном на границе с Забайкальским краем, отменяют транспортные ограничения, введенные из-за нескольких случаев COVID-19.
"Начиная с 25 декабря полностью восстанавливаются авиационные, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки, а также движение городского общественного транспорта", — говорится в сообщении местного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Тем не менее, напоминают власти, сохраняется необходимость носить маски в общественном транспорте и соблюдать социальную дистанцию.
Два случая COVID-19 выявили в Маньчжурии 21 ноября. После этого власти решили протестировать на коронавирус всех жителей города (более 170 тысяч человек). В результате тестирования обнаружились новые случаи заражения, в городе ввели транспортные ограничения, закрыли развлекательные учреждения, приостановили занятия в детских садах и школах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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