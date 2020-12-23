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В Индии мужчина очнулся во время своих похорон, но потом умер
В Индии мужчина очнулся во время своих похорон, но потом умер
Житель Индии пришел в себя во время подготовки к погребению, сообщает местное издание Samayam. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:44
2020-12-23T10:44
2020-12-23T13:38
индия
в мире
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Житель Индии пришел в себя во время подготовки к погребению, сообщает местное издание Samayam.Инцидент произошел в районе Читтур. Мужчину нашли без сознания под деревом в одной из местных деревень. В таком состоянии он находился два дня. Местные жители сообщили об этом властям, те приехали и осмотрели мужчину, после чего констатировали его смерть. Мужчину планировали похоронить на окраине деревни. Однако при подготовке к погребению он очнулся и сел. Его доставили в больницу. Позже издание сообщило, что через сутки он умер.Сельская полиция ведет расследование.
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индия, в мире
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Житель Индии
пришел в себя во время подготовки к погребению, сообщает местное издание Samayam
.
Инцидент произошел в районе Читтур. Мужчину нашли без сознания под деревом в одной из местных деревень. В таком состоянии он находился два дня.
Местные жители сообщили об этом властям, те приехали и осмотрели мужчину, после чего констатировали его смерть.
Мужчину планировали похоронить на окраине деревни. Однако при подготовке к погребению он очнулся и сел. Его доставили в больницу. Позже издание сообщило, что через сутки он умер.
Сельская полиция ведет расследование.