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Альфа-Банк запускает обучение клиентов среднего бизнеса в Сколково
Альфа-Банк запускает обучение клиентов среднего бизнеса в Сколково
Альфа-Банк запускает ежегодную программу обучения финансовым стратегиям для своих клиентов - представителей среднего бизнеса в Московской школе управления... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:00
2020-12-23T17:00
московская школа управления "сколково"
сколково
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Альфа-Банк запускает ежегодную программу обучения финансовым стратегиям для своих клиентов - представителей среднего бизнеса в Московской школе управления "Сколково", сообщает банк. Участники пройдут программу "Финансовая стратегия LIVE" от профессора бизнес-практики в МШУ "Сколково" Александра Тильдикова и команды бизнес-школы. В первый поток, который стартует 18 января 2021 года, войдут 20 клиентов банка из всех регионов России. "Финансовая стратегия LIVE", дающая практические инструменты для оценки стратегии компании и выбора оптимального пути развития, предназначена для собственников, предпринимателей и топ-менеджеров. Обучение длится 21 день и состоит из 7 сессий. В финале участники смогут просчитать стратегию на кейсе своего бизнеса и получить экспертное мнение команды "Сколково". "Вся система обслуживания среднего бизнеса в Альфа-Банке ориентирована на то, чтобы помочь нашим клиентам стать сильнее. Обучение в МШУ "Сколково" даст им инструменты для правильной оценки своей финансовой стратегии и поможет выбрать путь развития в этот непростой период. А, в конечном итоге, от успеха клиентов выиграет и банк", — приводится в сообщении комментарий члена правления, директора среднего бизнеса Альфа-Банка Владимира Воейкова. Альфа-Банк занимает одну из ведущих позиций на российском рынке обслуживания малого и среднего бизнеса. Сегодня каждая четвертая компания в России, относящаяся к сегменту среднего бизнеса, является клиентом банка. В прошедшем году влиятельный британский журнал Euromoney наградил Альфа-Банк премией CEE’s Best Bank for SMEs 2019 (Лучший банк для малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе 2019), отметили в банке.
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РИА Новости
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московская школа управления "сколково", сколково, альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк запускает обучение клиентов среднего бизнеса в Сколково

17:00 23.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Альфа-банка"
Вывеска Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Альфа-Банк запускает ежегодную программу обучения финансовым стратегиям для своих клиентов - представителей среднего бизнеса в Московской школе управления "Сколково", сообщает банк.
Участники пройдут программу "Финансовая стратегия LIVE" от профессора бизнес-практики в МШУ "Сколково" Александра Тильдикова и команды бизнес-школы. В первый поток, который стартует 18 января 2021 года, войдут 20 клиентов банка из всех регионов России.
"Финансовая стратегия LIVE", дающая практические инструменты для оценки стратегии компании и выбора оптимального пути развития, предназначена для собственников, предпринимателей и топ-менеджеров. Обучение длится 21 день и состоит из 7 сессий. В финале участники смогут просчитать стратегию на кейсе своего бизнеса и получить экспертное мнение команды "Сколково".
"Вся система обслуживания среднего бизнеса в Альфа-Банке ориентирована на то, чтобы помочь нашим клиентам стать сильнее. Обучение в МШУ "Сколково" даст им инструменты для правильной оценки своей финансовой стратегии и поможет выбрать путь развития в этот непростой период. А, в конечном итоге, от успеха клиентов выиграет и банк", — приводится в сообщении комментарий члена правления, директора среднего бизнеса Альфа-Банка Владимира Воейкова.
Альфа-Банк занимает одну из ведущих позиций на российском рынке обслуживания малого и среднего бизнеса. Сегодня каждая четвертая компания в России, относящаяся к сегменту среднего бизнеса, является клиентом банка. В прошедшем году влиятельный британский журнал Euromoney наградил Альфа-Банк премией CEE’s Best Bank for SMEs 2019 (Лучший банк для малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе 2019), отметили в банке.
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