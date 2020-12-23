https://ria.ru/20201223/obschepit-1590644126.html

В Калининграде ограничили работу общепита в праздники

В Калининграде ограничили работу общепита в праздники

Калининградские власти приняли пакет ограничений на новогодние каникулы, в частности, ограничили работу предприятий общественного питания, сообщила пресс-служба РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T20:38

2020-12-23T20:38

2020-12-23T21:34

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КАЛИНИНГРАД, 23 дек - РИА Новости. Калининградские власти приняли пакет ограничений на новогодние каникулы, в частности, ограничили работу предприятий общественного питания, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.Отмечается, что ограничение не распространяется на предприятия общепита при гостиницах для обслуживания постояльцев. С 25 декабря по 10 января запрещается деятельность кафе и ресторанов в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 15 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов и стрит-фудов.С 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, развлекательных центрах, арт-пространствах, музеях, галереях, торговых центрах, бассейнах, фотостудиях, за исключением детсадов. Также это ограничение касается уличных концертов и фестивалей. Работа кинотеатров разрешена при загрузке не более 50%.До 31 января продолжит действовать запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. До 17 января запрещена торжественная регистрация браков. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 25 января. До 10 января МФЦ продолжат предоставлять услуги в помещениях по предварительной записи, до 15 января в таком же режиме будут оказываться юридические и нотариальные услуги.Фитнес-центры и спортклубы не смогут проводить групповые тренировки, на самостоятельные занятия ограничения не распространяются. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение экскурсий для группы более 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках, автобусных экскурсионных маршрутах.Проект постановления с ограничениями, которые будут действовать в регионе на новогодние каникулы, в течение недели обсуждался с представителями бизнеса и общественности. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/kaliningrad-1590224424.html

https://ria.ru/20201214/ogranicheniya-1589233759.html

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