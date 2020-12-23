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В Калининграде ограничили работу общепита в праздники
В Калининграде ограничили работу общепита в праздники
Калининградские власти приняли пакет ограничений на новогодние каникулы, в частности, ограничили работу предприятий общественного питания, сообщила пресс-служба РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:38
2020-12-23T21:34
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КАЛИНИНГРАД, 23 дек - РИА Новости. Калининградские власти приняли пакет ограничений на новогодние каникулы, в частности, ограничили работу предприятий общественного питания, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.Отмечается, что ограничение не распространяется на предприятия общепита при гостиницах для обслуживания постояльцев. С 25 декабря по 10 января запрещается деятельность кафе и ресторанов в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 15 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов и стрит-фудов.С 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, развлекательных центрах, арт-пространствах, музеях, галереях, торговых центрах, бассейнах, фотостудиях, за исключением детсадов. Также это ограничение касается уличных концертов и фестивалей. Работа кинотеатров разрешена при загрузке не более 50%.До 31 января продолжит действовать запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. До 17 января запрещена торжественная регистрация браков. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 25 января. До 10 января МФЦ продолжат предоставлять услуги в помещениях по предварительной записи, до 15 января в таком же режиме будут оказываться юридические и нотариальные услуги.Фитнес-центры и спортклубы не смогут проводить групповые тренировки, на самостоятельные занятия ограничения не распространяются. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение экскурсий для группы более 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках, автобусных экскурсионных маршрутах.Проект постановления с ограничениями, которые будут действовать в регионе на новогодние каникулы, в течение недели обсуждался с представителями бизнеса и общественности. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, калининградская область, калининград

В Калининграде ограничили работу общепита в праздники

20:38 23.12.2020 (обновлено: 21:34 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМогила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора
Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 23 дек - РИА Новости. Калининградские власти приняли пакет ограничений на новогодние каникулы, в частности, ограничили работу предприятий общественного питания, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Запрещено обслуживание посетителей предприятий общественного питания с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года. В период с 25 по 30 декабря работа общепита разрешена с шести до 19 часов, с 3 по 10 января – с шести до 21 часа. При этом возможно обслуживание навынос, доставку на дом, в гостиничные номера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение не распространяется на предприятия общепита при гостиницах для обслуживания постояльцев. С 25 декабря по 10 января запрещается деятельность кафе и ресторанов в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 15 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов и стрит-фудов.
С 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, развлекательных центрах, арт-пространствах, музеях, галереях, торговых центрах, бассейнах, фотостудиях, за исключением детсадов. Также это ограничение касается уличных концертов и фестивалей. Работа кинотеатров разрешена при загрузке не более 50%.
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До 31 января продолжит действовать запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. До 17 января запрещена торжественная регистрация браков. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 25 января. До 10 января МФЦ продолжат предоставлять услуги в помещениях по предварительной записи, до 15 января в таком же режиме будут оказываться юридические и нотариальные услуги.
Фитнес-центры и спортклубы не смогут проводить групповые тренировки, на самостоятельные занятия ограничения не распространяются. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение экскурсий для группы более 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках, автобусных экскурсионных маршрутах.
Проект постановления с ограничениями, которые будут действовать в регионе на новогодние каникулы, в течение недели обсуждался с представителями бизнеса и общественности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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