https://ria.ru/20201223/obschepit-1590644126.html
В Калининграде ограничили работу общепита в праздники
В Калининграде ограничили работу общепита в праздники
Калининградские власти приняли пакет ограничений на новогодние каникулы, в частности, ограничили работу предприятий общественного питания, сообщила пресс-служба РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:38
2020-12-23T20:38
2020-12-23T21:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
калининградская область
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626035_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_b39900ab39e7c234543b551308d7cb2d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 23 дек - РИА Новости. Калининградские власти приняли пакет ограничений на новогодние каникулы, в частности, ограничили работу предприятий общественного питания, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.Отмечается, что ограничение не распространяется на предприятия общепита при гостиницах для обслуживания постояльцев. С 25 декабря по 10 января запрещается деятельность кафе и ресторанов в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 15 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов и стрит-фудов.С 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, развлекательных центрах, арт-пространствах, музеях, галереях, торговых центрах, бассейнах, фотостудиях, за исключением детсадов. Также это ограничение касается уличных концертов и фестивалей. Работа кинотеатров разрешена при загрузке не более 50%.До 31 января продолжит действовать запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. До 17 января запрещена торжественная регистрация браков. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 25 января. До 10 января МФЦ продолжат предоставлять услуги в помещениях по предварительной записи, до 15 января в таком же режиме будут оказываться юридические и нотариальные услуги.Фитнес-центры и спортклубы не смогут проводить групповые тренировки, на самостоятельные занятия ограничения не распространяются. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение экскурсий для группы более 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках, автобусных экскурсионных маршрутах.Проект постановления с ограничениями, которые будут действовать в регионе на новогодние каникулы, в течение недели обсуждался с представителями бизнеса и общественности. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/kaliningrad-1590224424.html
https://ria.ru/20201214/ogranicheniya-1589233759.html
россия
калининградская область
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a62466354edd659fc8794bb90c80058d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, калининградская область, калининград
КАЛИНИНГРАД, 23 дек - РИА Новости.
Калининградские власти приняли пакет ограничений на новогодние каникулы, в частности, ограничили работу предприятий общественного питания, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области
.
"Запрещено обслуживание посетителей предприятий общественного питания с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года. В период с 25 по 30 декабря работа общепита разрешена с шести до 19 часов, с 3 по 10 января – с шести до 21 часа. При этом возможно обслуживание навынос, доставку на дом, в гостиничные номера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение не распространяется на предприятия общепита при гостиницах для обслуживания постояльцев. С 25 декабря по 10 января запрещается деятельность кафе и ресторанов в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 15 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов и стрит-фудов.
С 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, развлекательных центрах, арт-пространствах, музеях, галереях, торговых центрах, бассейнах, фотостудиях, за исключением детсадов. Также это ограничение касается уличных концертов и фестивалей. Работа кинотеатров разрешена при загрузке не более 50%.
До 31 января продолжит действовать запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. До 17 января запрещена торжественная регистрация браков. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 25 января. До 10 января МФЦ продолжат предоставлять услуги в помещениях по предварительной записи, до 15 января в таком же режиме будут оказываться юридические и нотариальные услуги.
Фитнес-центры и спортклубы не смогут проводить групповые тренировки, на самостоятельные занятия ограничения не распространяются. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение экскурсий для группы более 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках, автобусных экскурсионных маршрутах.
Проект постановления с ограничениями, которые будут действовать в регионе на новогодние каникулы, в течение недели обсуждался с представителями бизнеса и общественности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.