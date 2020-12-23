https://ria.ru/20201223/obrazovanie-1590567947.html

Путин поручил обратить внимание на развитие инфраструктуры допобразования

Путин поручил обратить внимание на развитие инфраструктуры допобразования

Президент России Владимир Путин поручил обратить внимание на необходимость развития инфраструктуры дополнительного образования. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:34

2020-12-23T14:34

2020-12-23T14:45

владимир путин

образование - общество

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обратить внимание на необходимость развития инфраструктуры дополнительного образования."Одно из направлений - это развитие не просто инфраструктуры - детские сады, школа, медицина, педиатрия, а и дополнительного образования инфраструктуры. Мы всегда ее держали в тени - ответственность, прежде всего, была регионов, муниципалитетов... Надо соответствующую помощь им оказывать будет обязательно. Мы много раз к этому возвращались", - сказал Путин на заседании Госсовета.По словам президента РФ, это касается и музыкальных, танцевальных учреждений и других. "На них надо будет обратить особое внимание", - добавил он.

https://ria.ru/20201217/ucheba-1589677821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, образование - общество, общество