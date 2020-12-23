Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/obrazovanie-1590567947.html
Путин поручил обратить внимание на развитие инфраструктуры допобразования
Путин поручил обратить внимание на развитие инфраструктуры допобразования
Президент России Владимир Путин поручил обратить внимание на необходимость развития инфраструктуры дополнительного образования. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:34
2020-12-23T14:45
владимир путин
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590215876_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_f8a466111fa23edf0a1be88d25984289.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обратить внимание на необходимость развития инфраструктуры дополнительного образования."Одно из направлений - это развитие не просто инфраструктуры - детские сады, школа, медицина, педиатрия, а и дополнительного образования инфраструктуры. Мы всегда ее держали в тени - ответственность, прежде всего, была регионов, муниципалитетов... Надо соответствующую помощь им оказывать будет обязательно. Мы много раз к этому возвращались", - сказал Путин на заседании Госсовета.По словам президента РФ, это касается и музыкальных, танцевальных учреждений и других. "На них надо будет обратить особое внимание", - добавил он.
https://ria.ru/20201217/ucheba-1589677821.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590215876_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a4d624a399515a6738b925fe592b798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, образование - общество, общество

Путин поручил обратить внимание на развитие инфраструктуры допобразования

14:34 23.12.2020 (обновлено: 14:45 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обратить внимание на необходимость развития инфраструктуры дополнительного образования.
"Одно из направлений - это развитие не просто инфраструктуры - детские сады, школа, медицина, педиатрия, а и дополнительного образования инфраструктуры. Мы всегда ее держали в тени - ответственность, прежде всего, была регионов, муниципалитетов... Надо соответствующую помощь им оказывать будет обязательно. Мы много раз к этому возвращались", - сказал Путин на заседании Госсовета.
По словам президента РФ, это касается и музыкальных, танцевальных учреждений и других. "На них надо будет обратить особое внимание", - добавил он.
Ученик школы №1580 8 Д класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 13:33Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин заявил, что онлайн-образование не заменит прямой контакт с учителем
 
Владимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
Лента новостейМолния