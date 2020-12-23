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https://ria.ru/20201223/oae-1590509837.html
Эмират Абу-Даби ослабит требования для въезда иностранных туристов
Эмират Абу-Даби ослабит требования для въезда иностранных туристов
Абу-Даби ослабит требования для въезда иностранных туристов с 24 декабря на фоне успехов в борьбе с коронавирусом, следует из заявления пресс-службы эмирата. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:54
2020-12-23T10:54
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Абу-Даби ослабит требования для въезда иностранных туристов с 24 декабря на фоне успехов в борьбе с коронавирусом, следует из заявления пресс-службы эмирата.Согласно заявлению, отдыхающие должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 96 часов до вылета. По прибытии гостям нужно будет сдать еще один анализ.Туристы из "зеленого списка" стран, в который входят Австралия, Бруней, Китай, Греция, Гренландия, Малайзия, Маврикий, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и другие, смогут сразу же после получения отрицательного результата свободно передвигаться по эмирату. Власти каждые две недели будут обновлять данный список. Прибывающие из других государств должны соблюдать карантин в течение десяти дней.Все путешественники обязаны сдавать ПЦР-тест на шестой и двенадцатый день пребывания в Абу-Даби.По данным министерства здравоохранения, в ОАЭ с начала пандемии выявлены 195 878 случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 170 тысяч человек, скончались 642 пациента с COVID-19.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, туристы, абу-даби, туризм, новости - туризм, сингапур (страна), маврикий, малайзия, оаэ

Эмират Абу-Даби ослабит требования для въезда иностранных туристов

10:54 23.12.2020
 
© AP Photo / Kamran JebreiliФестиваль верблюдов Аль-Дафра в Абу-Даби
Фестиваль верблюдов Аль-Дафра в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Kamran Jebreili
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Абу-Даби ослабит требования для въезда иностранных туристов с 24 декабря на фоне успехов в борьбе с коронавирусом, следует из заявления пресс-службы эмирата.
Согласно заявлению, отдыхающие должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 96 часов до вылета. По прибытии гостям нужно будет сдать еще один анализ.
Туристы из "зеленого списка" стран, в который входят Австралия, Бруней, Китай, Греция, Гренландия, Малайзия, Маврикий, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и другие, смогут сразу же после получения отрицательного результата свободно передвигаться по эмирату. Власти каждые две недели будут обновлять данный список. Прибывающие из других государств должны соблюдать карантин в течение десяти дней.
Все путешественники обязаны сдавать ПЦР-тест на шестой и двенадцатый день пребывания в Абу-Даби.
По данным министерства здравоохранения, в ОАЭ с начала пандемии выявлены 195 878 случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 170 тысяч человек, скончались 642 пациента с COVID-19.
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Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19туристыАбу-ДабиТуризмНовости - ТуризмСингапур (страна)МаврикийМалайзияОАЭ
 
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