Жаров рассказал об интересе Netflix к российским сериалам
08:22 23.12.2020 (обновлено: 10:06 23.12.2020)
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Компания Netflix заинтересовалась несколькими российскими контент-продуктами, рассказал в интервью газете "Коммерсант" глава "Газпром-медиа холдинга", бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
"Netflix интересуется несколькими нашими продуктами, которые пока в производстве, и один из принципиальных для нас пунктов, который будет обсуждаться, — что у креативной команды должны сохраняться права на территории своей страны", — сказал он.
По его словам, в таких переговорах важен момент сохранения прав, а также цена.
"Netflix приходит ко всем с предложением: все права мне, тебе — деньги. Но для производителя это тяжелая утрата, творцы любят свои сериалы, как деточек, и хотят иметь возможность дополнительной монетизации", — сказал Жаров.
Он также отметил, что согласился бы на коммерчески выгодное предложение со стороны Amazon.
"Мы хороши в производстве качественного контента, юмористических сериалов и развлекательных программ. Если нам будет сделано коммерчески выгодное и лестное предложение, мы согласимся. Но ходить и стучать в дверь Amazon — не вижу в этом перспективы. Насколько я знаю, НМГ ("Национальная медиа группа") с Netflix много лет вели переговоры", — добавил глава холдинга.
Netflix основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. Сейчас, помимо предоставления контента, Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В сентябре стало известно, что компания планирует локализацию в России, где ее партнером будет НМГ.