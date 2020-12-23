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https://ria.ru/20201223/netflix-1590495705.html
Жаров рассказал об интересе Netflix к российским сериалам
Жаров рассказал об интересе Netflix к российским сериалам
Компания Netflix заинтересовалась несколькими российскими контент-продуктами, рассказал в интервью газете "Коммерсант" глава "Газпром-медиа холдинга", бывший... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T08:22
2020-12-23T10:06
культура
россия
кино и сериалы
netflix
александр жаров
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Компания Netflix заинтересовалась несколькими российскими контент-продуктами, рассказал в интервью газете "Коммерсант" глава "Газпром-медиа холдинга", бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров."Netflix интересуется несколькими нашими продуктами, которые пока в производстве, и один из принципиальных для нас пунктов, который будет обсуждаться, — что у креативной команды должны сохраняться права на территории своей страны", — сказал он.По его словам, в таких переговорах важен момент сохранения прав, а также цена.Он также отметил, что согласился бы на коммерчески выгодное предложение со стороны Amazon."Мы хороши в производстве качественного контента, юмористических сериалов и развлекательных программ. Если нам будет сделано коммерчески выгодное и лестное предложение, мы согласимся. Но ходить и стучать в дверь Amazon — не вижу в этом перспективы. Насколько я знаю, НМГ ("Национальная медиа группа") с Netflix много лет вели переговоры", — добавил глава холдинга.Netflix основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. Сейчас, помимо предоставления контента, Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В сентябре стало известно, что компания планирует локализацию в России, где ее партнером будет НМГ.
https://ria.ru/20201210/kino-1588593938.html
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россия, кино и сериалы, netflix, александр жаров

Жаров рассказал об интересе Netflix к российским сериалам

08:22 23.12.2020 (обновлено: 10:06 23.12.2020)
 
© Fotolia / Luc UbaghsПросмотр телевизора
Просмотр телевизора - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Fotolia / Luc Ubaghs
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Компания Netflix заинтересовалась несколькими российскими контент-продуктами, рассказал в интервью газете "Коммерсант" глава "Газпром-медиа холдинга", бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
"Netflix интересуется несколькими нашими продуктами, которые пока в производстве, и один из принципиальных для нас пунктов, который будет обсуждаться, — что у креативной команды должны сохраняться права на территории своей страны", — сказал он.
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По его словам, в таких переговорах важен момент сохранения прав, а также цена.

"Netflix приходит ко всем с предложением: все права мне, тебе — деньги. Но для производителя это тяжелая утрата, творцы любят свои сериалы, как деточек, и хотят иметь возможность дополнительной монетизации", — сказал Жаров.

Он также отметил, что согласился бы на коммерчески выгодное предложение со стороны Amazon.
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"Мы хороши в производстве качественного контента, юмористических сериалов и развлекательных программ. Если нам будет сделано коммерчески выгодное и лестное предложение, мы согласимся. Но ходить и стучать в дверь Amazon — не вижу в этом перспективы. Насколько я знаю, НМГ ("Национальная медиа группа") с Netflix много лет вели переговоры", — добавил глава холдинга.
Netflix основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. Сейчас, помимо предоставления контента, Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В сентябре стало известно, что компания планирует локализацию в России, где ее партнером будет НМГ.
 
КультураРоссияКино и сериалыNetflixАлександр Жаров
 
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