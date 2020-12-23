https://ria.ru/20201223/natsplan-1590618932.html

Путин предложил рассмотреть реализацию единого нацплана в феврале

Путин предложил рассмотреть реализацию единого нацплана в феврале

Президент России Владимир Путин предложил в феврале рассмотреть вопросы работы по реализации единого нацплана, а в конце года обсудить итоги. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:57

2020-12-23T17:57

2020-12-23T17:57

владимир путин

политика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в феврале рассмотреть вопросы работы по реализации единого нацплана, а в конце года обсудить итоги.Ранее он предложил принять правительственный единый национальный план по развитию страны за основу, но внести коррективы."А в конце 2021 года думаю собраться в том же составе, чтобы подвести итоги проведенной работы. Я говорю это, чтобы было понятно, что мы постоянно будем держать эти вопросы на контроле и смотреть", - добавил президент.

https://ria.ru/20200608/1572615196.html

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владимир путин, политика