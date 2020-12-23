Путин предложил рассмотреть реализацию единого нацплана в феврале
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заявления по поводу ситуции в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в феврале рассмотреть вопросы работы по реализации единого нацплана, а в конце года обсудить итоги.
"Уточненные линейки показателей национальных целей развития предлагаю рассмотреть не откладывая, уже через два месяца - в феврале будущего года на заседании Совета по стратегическому развитию. Там же обсудим и планируемые результаты работы на ближайшую трехлетку. И можно будет пригласить к заседанию Совета руководителей субъектов РФ", - сказал Путин.
Ранее он предложил принять правительственный единый национальный план по развитию страны за основу, но внести коррективы.
"А в конце 2021 года думаю собраться в том же составе, чтобы подвести итоги проведенной работы. Я говорю это, чтобы было понятно, что мы постоянно будем держать эти вопросы на контроле и смотреть", - добавил президент.